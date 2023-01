„– A kde to vlastne sme? – V Krajine – Nekrajine. Je to miesto, kde sa rodia sny. Nie je na žiadnej mape. Musíš ho nájsť vo svojom srdci.“ Je to len jedna z replík z nového predstavenia pre všetky generácie Príbeh Krajiny Nekrajiny, ktorého premiéra bude v nedeľu 22. januára 2023 o 18.00 h v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.