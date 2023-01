V Melbourne pokračuje prvý tenisový Grand Slam turnaj sezóny. Najväčším prekvapením druhého kola je eliminácia Rafaela Nadala, ktorý prehral proti Američanovi Mackenziemu McDonaldovi výsledkom 3 : 0 na sety. Momentálne 65. tenista sveta relatívne ľahko prekonal Nadala za dve hodiny a 26 minút.

V nasledujúcom kole Mackenzie McDonald smeruje na Japonca Yoshihita Nishioku.

V stredu ostatní favoriti viac-menej dobre pochodili, takže úspešné kolo za sebou majú Medvedev, Kokkinakis, Tsitsipas, Sinner a ďalší.

Z našich tenistov dnes vo včasných hodinách vystúpil László Györe. V druhom kole sa stretol s Bulharom Grigorom Dimitrovom, ale nedokázal eliminovať momentálne 28. hráča sveta. Bulhar nemal ťažkú prácu a proti nášmu tenistovi vyhral hladko, výsledkom 3 : 0 na sety, presnejšie 6 : 3, 6 : 2 a 6 : 0.

Györe tak znovu zostal bez výraznejšieho úspechu v Melbourne, ale sa mu konečne podarilo aspoň postúpiť do druhého kola, lebo dosiaľ v kariére na Australian Open ešte nikdy neuspel v prvom kole turnaja. Pre neho tak najväčším úspechom na podujatiach Grand Slam zostáva tretie kola podujatia Roland Garros 2019 v Paríži, keď vtedy podľahol Japoncovi Keimu Nishikoriovi.

Zaujímavo, Lászlóv dnešný rival Dimitrov v nasledujúcom kole potenciálne zohrá zápas práve s Novakom Đokovićom. Prípadne to bude ich jedenáste stretnutie, dosiaľ Novak vyhral deväťkrát a Dimitrov raz.

Samozrejme, pred stretnutím s Dimitrovom musí Novak najprv eliminovať Francúza Enza Couacauda. Ide o 191. hráča ATP poradovníka a tento zápas prebiehať bude pri konci programu dnešného dňa v Melbourne.

Couacaud na záverečné podujatie prišiel z kvalifikácie a v prvom kole prekonal Huga Delliena z Bolívie. Postup do druhého kola AO je pre neho asi najväčší úspech v doterajšej kariére. V Austrálii sa mu práve tentoraz podarilo prvýkrát zabezpečiť si záverečný turnaj, lebo dosiaľ vždy vypadol v kvalifikácii. Okrem tohto raz hral v druhom kole na Roland Garrose, a to nedávno – v roku 2021.

Tohtoročné vydanie Australian Open je však svojráznym turnajom, na ktorom favoriti a nasadení nepochodujú najlepšie. Po tom, ako vypadol prvý nasadený Rafael Nadal, dnes sa s Melbournom rozlúčil aj Casper Ruud, druhý nasadený na tohtoročnom podujatí. Nór v druhom kole neuspel proti Američanovi Jensonovi Brooksbymu, ktorý vyhral výsledkom 3 : 1 na sety. Z 32 nasadených tenistov, ako pravidelne na turnajoch veľkej štvorky býva, až jedenásti boli eliminovaní po prvých dvoch kolách, medzi nimi aj náš Miomir Kecmanović. Počas dnešného predpoludnia podľa stredoeurópskeho času sa napríklad pošmykli aj ôsmy nasadený Taylor Fritz, ale aj dvanásty nasadený Alexander Zverev.

WTA Australian Open

Keď ide o dámsky turnaj na Australian Open možno konštatovať, že zatiaľ tie najvyššie nasadené tenistky dobre pochodujú, teda situácia je trochu iná v porovnaní s mužským turnajom.

Do tretieho kola postúpilo sedem najvyššie umiestnených tenistiek na AO, medzi nimi aj Iga Swiateková z Poľska.

V nasledujúcom kole prvá tenistka sveta smeruje na moldavsko-španielsku športovkyňu Cristinu Bucșovú. Dobre hrá aj Donna Vekićová. Chorvátska tenistka postúpila do tretieho kola a v tom sa stretne so Španielkou Nuriou Párrizasovou Díazovou. V prípade triumfu Vekićová vyrovná svoj najväčší úspech a postúpi do štvrtého kola Australian Open. To jej vyšlo v roku 2021 a na turnajoch Grand Slam rodáčka z Osijeka najväčší úspech dosiahla v roku 2019, keď na turnaji US Open hrala vo štvrťfinále.

Vrátiť sa na správnu cestu sa nijako nedarí Rumunke Emme Raducanuovej, niekdajšej prvej hráčke sveta, ktorá po triumfe na US Open 2021 v minulom roku na ani jednom GS nepostúpila z druhého kola. Rovnako otvorila aj rok 2023 a v Melbourne po úspechu v prvom kole, už v druhom prehrala proti Coco Gauffovej z USA.

Dnešný deň v dámskej konkurencii v Melbourne uzavrú Češka Markéta Vondroušová a druhá tenistka sveta Ons Jabeurová z Tuniska.