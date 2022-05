Poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade okrem najnovšej poľnohospodárskej techniky, získania nových poznatkov či nadviazania kontaktov, pre návštevníkov každoročne prichystá aj svojráznu atrakciu – najťažšieho býka.

Tohto roku tento titul nesie býk Veliša z poľnohospodárskeho gazdovstva bratov Jeremićovcov z dediny Salaš Crnobarski (Obec Bogatić). Veliša na budúci mesiac bude mať štyri roky a váži 1 700 kg. V rozhovore s jeho majiteľom Radenkom Jeremićom sme sa dozvedeli, že by Veliša mal mať trochu viac ako 1 000 kg, no zaujímavé je práve to, že on veľa neje. „On nezje veľa. Koncentrovanej súpravy zje zhruba 7 – 8 kg denne a rovnako toľko aj sena. Keďže je veľký, každý očakáva, že bude počuť o obrovských množstvách krmiva, no nie je tak,“ povedal nám Radenko.

Veliša je na Poľnohospodárskom veľtrhu po druhýkrát. Bol aj v minulom septembri, no keďže vážil iba 1 460 kg, neovenčil sa titulom najťažšieho býka. Jeho majiteľ ho zatiaľ nechce predať. Plánuje sa zúčastňovať na výstavách, no všetko, ako povedal, závisí od toho, v akom zdravotnom stave bude Veliša, keďže jeho nohy sotvaže budú dlho zvládať takú ťarchu.