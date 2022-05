S nadšením a s veľkými očakávaniami športová verejnosť očakávala nedeľné, posledné kolo anglickej futbalovej Premier ligy.

Aj keď niektoré veci boli známe aj pred posledným kolom, práve najdôležitejšie sa malo riešiť v poslednom zápase – kto sa stane majstrom Anglicka, kto obsadí štvrté miesto a zabezpečí si Ligu majstrov, ako aj to, kto sa pridá Norwichu a Watfordu a od nasledujúcej sezóny vystupovať bude v druhej lige.

A scenár podobný ako ten zo sezóny 2011/2012, keď sa šampiónom stal Manchester City.

Belasí totiž tentoraz mali náskok pred Liverpoolom, ale v záverečnom kole v 75. minúte doma prehrávali proti Aston Ville výsledkom 0 : 2. Pre kozmické momenty, alebo náhodnú zhodu okolností, ale práve Steven Gerrard mal šancu Liverpoolu pomôcť stať sa šampiónom. A veru aktuálny tréner Aston Villy a bývalý kapitán Reds bol blízko k tomuto výkonu. City prehrával, kým Liverpool v tých momentoch nijako nedokázal ujať sa vedenia proti Wolves a dráma bola stále väčšia.

A potom sa udial blitzkrieg tímu Pepa Guardiolu – za päť minút skórovali trikrát, výsledok zvrátili na 3 : 2, takže Liverpoolu nakoniec triumf výsledkom 3 : 1 nepostačil na konečný úspech. Majstrom Anglicka sa stal Manchester City, ktorý získal 93 bodov, Liverpool o bod menej. V minulosti sa zdalo takmer nemožné, že mužstvo získa taký počet bodov a dnes máme situáciu, že taký počet nestačil na titul. Je to potvrdenie, že sa futbal stále vyvíja, v smere, ktorý sa nám páči alebo nepáči. Stalo sa samozrejmosťou, že mužstvá dosahujú takéto výsledky, že nastrieľajú viac ako sto gólov a že sa realizujú transfery s miliónmi a miliardami. Na ukážku – v sezóne 1996/1997 bol šampiónom Manchester United so získanými 75 bodmi. Rekordérom je Manchester City, keď v sezóne 2017/2018 mal rovno sto bodov.

Analýza sezóny

No, keď sa vrátime na práve skončenú sezónu, možno ju analyzovať z niekoľkých aspektov. Jasné je, že Guradilov Manchester City a Kloppov Liverpool posúvajú hranice a hrajú magický futbal, ktorému ostatné celky nedokážu konkurovať. Jasné je, že tieto celky majú na účtoch a v pokladni hŕby peňazí, ale majú ich aj niektoré iné celky, ako Manchester United, Tottenham či Chelsea, ale nie sú takí konkurenční.

Zvlášť sa to vzťahuje na United, ktorý za sebou má ešte jednu katastrofálnu sezónu a priam ich občas bolo smutne pozerať. Taký velikán veru nízko padol a opravdivý je div, že vôbec končia na pozícii, ktorá prináša Európu v budúcej sezóne. Zmenili Solskjæra a vystriedal hop akýsi Ralf Rangnick – obrovský prestrel, lebo United s Nórom na lavičke vyzeral lepšie, ako ten, ktorý do konca sezóny viedol Rangnick. Nebiť Ronalda a ešte niektorých jednotlivcov by asi United skončil niekde uprostred tabuľky, ak nie aj nižšie. Obrana bol zvlášť problematická a rôzne gify či karikatúry s Harrym Maguireom sa stali každodennosťou.

Okrem Manchestru City a Liverpoolu si v Lige majstrov zahrajú aj Chelsea a Tottenham, ktorý nakoniec predbehol Arsenal. Gunners z druhej strany, aj keď im LM unikla, môžu byť relatívne spokojní, keďže sa vracajú na európsku scénu a ako sa sezóna začala, zdalo sa, že budú bojovať o záchranu. Spolu s nimi v Lige Európy vystúpi Manchester United a v Lige konferencií West Ham.

Z ligy vypadli, ako sme spomenuli Norwich a Watford (stávajú sa z nich jo-jo kluby) a pridal sa aj Burnley, ktorý pred posledným kolom bol v lepšej situácii ako Leeds, ale predsa poputuje do Championship.

Občerstvením a to príjemným je Brentford, klub z Londýna, ktorý v PL hral prvýkrát a v prvej triede prvý raz po roku 1947.

Spokojný môže byť Crystal Palace, ktorý s Vieirom na lavičke dostal novú dimenziu a nebude div, ak v nasledujúcich rokoch (ak zostanú títo hráči a tréner a prídu adekvátne posily) budú bojovať aj o Európu.

Ostatní viac-menej zohrali očakávane. Spomeňme Newcastle United, ktorý ešte v decembri a januári bol v nebezpečnej zóne, ale potom prišli noví majitelia zo Saudskej Arábie, priniesli milióny a klub zo severovýchodu Anglicka sa stal najbohatším na svete. Pribudol tréner Eddie Howe, ktorý dosahoval úspechy s Bournemouthom pred niekoľkými rokmi a aj Newcastle od budúcej sezóny bude mať väčšie ambície.

Do PL sa z Championshipu kvalifikovali Fulham a Bournemouth a pridá sa im aj víťaz finále play-off, ktorý v nedeľu zohrajú Nottingham Forest a Huddersfield Town.