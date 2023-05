Po tom, ako hrali dlhú štvrťfinálovú sériu v basketbalovej Euroleague a prehrali proti madridskému Realu úhrnným výsledkom 3 : 2, hráči Partizana sú asi stále pod dojmom a nečakane prehrali v prvom štvrťfinálovom stretnutí ABA ligy.

Belehradčania totiž pre povinnosti v spomenutej Euroleague vo štvrťfinále regionálnej súťaže odštartovali len včera, kým sa v tom istom čase začala aj semifinálová séria medzi Crvenou zvezdou a celkom Budućnost Podgorica.

Keď sa vrátime k čierno-bielym, treba spomenúť, že ich na domácej pôde prekvapilo SC Derby, ktoré triumfovalo výsledkom 84 : 83 a ujalo sa vedenia 1 : 0. V ABA lige do semifinále postúpi mužstvo, ktoré dosiahne dva triumfy (rovnako je aj v semifinále – potrebné sú dve víťazstvá na postup do finále).

Po eliminovaní proti Realu sa situácia v Partizane akoby zmenila. Chýba to pozitívne ovzdušie, evidentné je rozčarovanie, ale aj to, že sú hráči unavení a vyčerpaní. To však v žiadnom prípade nezmenšuje fantastický výkon celku z Podgorice, ktorý sa zaslúžene ujal vedenia.

SC Derby počas väčšej časti prvého polčasu kontrolovalo hru, už na začiatku prvej štvrtiny hráči mali pekný náskok, ktorý počas druhej štvrtiny dosiahol maximálnych + 13. Partizanu sa podarilo vrátiť sa, potom sa krátko aj ujať vedenia, ale na oddych s minimálnym náskokom šli hostia. V tretej štvrtine bolo podobne ako počas prvého polčasu – SC Derby sa ujalo vedenia, ale sa Partizan znovu vrátil. V poslednej štvrtine sa zdalo, že Belehradčania konečne prebrali iniciatívu, mali + 7, ale to nestačilo na triumf. Zaujímavo je však to, že sa SC Derby vedenia ujal v poslednej minúte, ale ani 56 sekúnd nestačilo Partizanu na zvrat. Preto je triumf mužstva z Podgorice zaslúžený. Využili svoje šance, a preto už vo štvrtok na domácej pôde budú mať príležitosť prebojovať sa do semifinále eventuálnym novým triumfom nad Partizanom.

Semifinále ABA ligy

Deň pred nečakaným neúspechom Partizanu sa Crvena zvezda veľmi dobre prezentovala v semifinále regionálnej súťaže. Červeno-bieli totiž veľmi presvedčivo v prvom stretnutí porazili Budućnost výsledkom 93 : 55, čo je jedným z najpresvedčivejších triumfom Zvezdy proti tomuto súperovi v dejinách. Na tomto stretnutí všetci hráči Belehradčanov, ktorí vystúpili, sa zapísali aj na zoznam strelcov, čo len potvrdzuje skutočnosť, že Zvezda v tomto stretnutí bola vynikajúca.

Najlepší bol Filip Petrušev, ale dvojciferný počet bodov mali aj Bentil, Campazzo, Mitrović a Vildoza. Odvetný zápas semifinále Budućnost – Crvena zvezda je na programe 23. mája a o prípadnom treťom, zároveň rozhodujúcom stretnutí sa bude náhradne rozhodovať.

V druhom semifinále na svojho súpera čaká Cedevita Olimpija, ktorá vo štvrťfinále výsledkom 2 : 1 prekonala FMP. Slovinský celok čaká na víťaza spomenutého stretnutia Partizan – SC Derby.

Sezóna sa priblížila ku samému koncu, pred nami sú už len záverečné kola. O termínoch finálových zápasov sa tiež rozhodne v nadchádzajúcom období, ibaže sa na rozdiel od štvrťfinále a semifinále víťazom stane celok, ktorý prvý dosiahne tri triumfy.

Aktuálnym šampiónom je Crvena zvezda, ktorá vlani výsledkom 3 : 2 prekonala Partizan. Práve veční rivali sú najúspešnejšími klubmi so šiestimi titulmi v regionálnej súťaži. Partizan bol dominantní pred takými pätnástimi rokmi, zatiaľ čo Crvena zvezda dominuje v poslednom desaťročí.

Pochváliť sa šampiónskom titulom v regionálnej súťaži môžu aj FMP (vyhrali dvakrát), kým raz triumfovali Cibona, Budućnost, Maccabi Tel Aviv, Vršac (niekdajší Hemofarm), Olimpija a Zadar.