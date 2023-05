Po streľbe v Základnej škole Vladislava Ribnikara v Belehrade vo všetkých školách v Srbsku sú prítomní policajti. Angažovaní sú aj v staropazovskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka a ich prítomnosť pre žiakov a ich rodičov, ako aj učiteľov a všetkých zamestnancov dáva pocit istoty. O tom, aké sú ich úlohy a aký majú harmonogram práce v tejto škole, rozprávali sme sa s Jankom Havranom, riaditeľom tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne.

„Každá škola, vrátane aj našej školy dostala po dvoch policajtov, ktorí sú stále s nami, teda v budove školy, na chodbách, okolo školy, na školskom dvore… Tu sú s nami v súlade s opatreniami a akciou vyhlásenia prezidenta štátu, že každej škole v Srbsku budú pridelení policajti. Policajti sú prítomní od začiatku do konca výučby, teda od začiatku prvej hodiny v prvej zmene do konca poslednej hodiny v druhej zmene. Žiaci a ich učitelia sú z ich prítomnosti priam oduševnení, a to vplýva na to, aby si boli istí, keď ide o bezpečnosť v škole, že je všetko v poriadku. Policajti si nanajvýš profesionálne vykonávajú svoje pridelené úlohy a keď ide o bezpečnosť, ich prítomnosť spôsobuje pocit istoty,“ povedal riaditeľ Havran a doložil, že každá škola bola povinná pre policajtov určiť i dve miestnosti pre ich pobyt.

Zaujímalo nás aj to, aký je ďalší postup v prípade ak sa stane nejaký incident, násilie verbálne či fyzické. Riaditeľ Havran nám odpovedal:

„Pri takýchto prípadoch postup sa nezmenil. Škola má svoje presné pravidlá, ktoré určilo Ministerstvo osvety, teda ako sa má v rozličných situáciách pôsobiť. Policajti sú tu, aby nás ubezpečili, aby sme si boli istí, že je škola bezpečným miestom,“ prízvukoval J. Havran.