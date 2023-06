„Nezdá sa ti to trochu vyšinuté – rozprávať sa sám so sebou?,“ pýta sa v predslove Rozhovor so sebou novej knihy Víťazoslava Hronca Rozhovory autor seba a čitateľské publikum. Na to potom dáva aj odpoveď: „Ale veď jedno také interview v knihe už jestvuje; načo sa okolo toho vzrušovať. Len si spomeň: celý život túžime po tom – byť stále dakto iný. Koľko len básní sme napísali v mene kohosi iného! Spomeň si len na hrdinov našich poviedok, napríklad Milana Lutrova I. a Marku Vozárovú, aká to vášnivá láska bola, dobre, že pol Belehradu nespálila! Nesvedčia o nej však naše prózy Prach a Zrkadlo, ale práveže jedna jediná báseň, sonet, ktorý sme neskôr nazvali Mys.“