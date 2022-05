Po utorkovom a stredajšom semifinále Ligy majstrov sa včera hrali odvetné zápasy semifinále ďalších dvoch futbalových súťaží pod patronátom UEFA – v Lige Európy a v Lige konferencií.

Najdôležitejšie je spomenúť to, že sa do finále druhej UEFA súťaže dostali nemecký Eintracht Frankfurt a škótsky Glasgow Rangers, zatiaľ čo v premiérovom finále Ligy konferencií zohrajú AS Rím a holandský Feyenoord.

V Lige Európy Frankfurt potvrdil víťazstvo z prvého stretnutia za chotárom proti anglickému West Hamu, keďže aj doma oslavoval. V Anglicku bolo 2 : 1, v revanš stretnutí 1 : 0, čo stačilo na prvé európske finále Eintrachtu po roku 1980, keď v podstate aj získali trofej po triumfe nad ďalším nemeckým celkom Borussiou Mönchengladbach.

V tejto sezóne Frankfurt hrá lepšie v Európe, ako v domácej lige. Prebojovali sa do finále LE, zatiaľ čo sú v nemeckej Bundeslige v polovici tabuľky bez šancí na lepšie umiestnenie. Jedinou šancou na európsku súťaž aj v budúcej sezóne je práve potenciálny triumf v LE, ktorý garantuje postup do elitnej Ligy majstrov v sezóne 2022/2023. Nezabudnime ani na to, že Eintracht vo štvrťfinále eliminoval aj katalánskeho velikána Barcelonu, takže je postup do finále v úplnosti zaslúžený.

Rivalom im v boji o trofej bude Glasgow Rangers, ktorý prekonal RB Leipzig. V prvom zápase Nemci vyhrali 1 : 0, ale v revanš stretnutí na svojom Ibrox štadióne Rangers triumfoval výsledkom 3 : 1 a zahrá si v európskom finále prvýkrát po roku 2008. Mnohí milovníci futbalu sa veľmi potešili z úspechu Škótov, ktorých z lavičke výborne vedie Holanďan Giovanni van Bronckhorst, keďže pre finančné problémy len pred niekoľkými rokmi hrali vo štvrtej triede škótskeho futbalu. Populárny Gio trénerskú palicu prebral od Stevena Gerrarda, ktorý klub stabilizoval a v novembri 2021 sa stal trénerom Aston Villy v anglickej Premier lige.

Glasgow sa tak vrátil a veru potvrdili, že sú veľkým klubom. Finále Ligy Európy na programe bude v Seville 18. mája.

Premiérová Liga konferencií – slušná súťaž

Keď sa vrátime ku novej UEFA súťaži – Lige konferencií spomeňme to, že sa historicky prvé finále hrať bude v Tirane 25. mája. V podstate sa ukázalo, že súťaž ani nie je takou zlou. Vo finále si zahrajú dva veľké európske kluby, spomenuté AS Rím a Feyenoord. Taliani v semifinále porazili anglický Leicester City, kým Holanďania triumfovali nad francúzskym celkom Olympique Marseille.

Početní ľudia kritizovali Ligu konferencií, že nie je atraktívna s ohľadom na to, že si v nej miesto našli celky z futbalovo exotických krajín, ako aj mužstvá zo slabších pozícií najlepších líg Európy. Bez ohľadu na kritiky Liga konferencií ponúkla zaujímavé zápasy a zdá sa, že UEFA správne rozhodla, keď ju založila. Asi za tým stálo aj heslo, aby aj vlk bol sýty aj ovca celá, ale ak do úvahy neberieme tú zložku – Liga konferencií splnila svoju úlohu.

AS Rím si vo finále zahrá prvýkrát po roku 1991, keď hrali vo finále vtedajšieho Pohára UEFA, kým Feyenoord tiež v európskom finále nebol dlho, od roku 2002, keď naposledy aj triumfoval v Pohári UEFA proti Dortmundu. Tréner Rímu José Mourinho má tak príležitosť stať sa prvým trénerom dejinách, ktorý triumfoval v Lige majstrov, v Lige Európy a v Lige konferencií.

A na záver zaujímavosť, že aj Rangers aj Feyenoord na ceste do finále eliminovali naše kluby – Škóti v LE prekonali Crvenu zvezdu, Feyenoord v LK eliminoval Partizan.