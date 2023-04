Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes povedal, že po včerajšom hlasovaní v Rade Európy za členstvo Kosova v tejto organizácii dôjde k hlbokým a zásadným zmenám v zahraničnej politike našej krajiny.

„Ďakujem Maďarsku, Španielsku, Cypru, Rumunsku, Azerbajdžanu, Gruzínsku, ľuďom, ktorí podporovali medzinárodné právo verejné a Chartu Organizácie Spojených národov. Nesmieme zabúdať, čo pre nás urobili a vždy musíme vedieť, že tieto krajiny sú pre nás pred všetkými ostatnými,“ zdôraznil prezident.

Podľa jeho slov sa v súlade s tým budú prijímať akty súvisiace s bezpečnostnou stratégiou, ako aj zahraničnopolitickou stratégiou.

„Budeme pracovať na tom, aby sme v zahraničnej politike dbali na bilaterálne vzťahy a neprekračovali hranice reciprocity – ak niekto nerešpektuje našu územnú celistvosť, prečo by sme my mali za každú cenu rešpektovať jeho. Nie sú to tektonické, ale hlboké a podstatné zmeny v politike a zodpovedný postoj k našej krajine,“ vysvetlil.

Ďalej zdôraznil, že včerajšie zdržanie sa hlasovania v Štrasburgu v Rade Európy bolo rovnaké ako hlasovať za členstvo Kosova v tejto organizácii. Dodal, že sa vedelo, že existuje v Rade Európy potrebná väčšina členov EÚ aj kandidátskych krajín, ktoré bez diskusie počúvajú Brusel a Washington.

„To všetko sa dá očakávať. Len rozhodnutie Maďarska bolo nečakané a som za to nekonečne vďačný premiérovi Viktorovi Orbánovi. Spýtal som sa ho, či by mohol zvážiť pozíciu Srbska a ukázali sa ako naši najväčší priatelia a hlasovali proti,“ poznamenal prezident a doložil, že je sklamaný z rozhodnutí niektorých krajín, ktoré uznávajú nezávislosť Kosova.