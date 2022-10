Prezident Aleksandar Vučić v dnešnom príhovore verejnosti hovoril o Kosove a Metóchii, zabezpečení energetickej stability, finančnej stability, zabezpečení dostatočného množstva potravín, ochrane životnej úrovne občanov, novom cykle investícií, ako aj o regionálnych otázkach a vzťahu k sankciám Ruskej federácie.

Ako povedal, našou najväčšou chybou je, že sme akceptovali, aby Európska únia riadila proces riešenia konečného štatútu Kosova a Metóchie, ako aj to, že sa nám nepodarilo seriózne nastoliť otázku založenia Spoločnosti srbských obcí. Ako povedal, na stole je návrh Nemecka a Francúzska, o ktorom treba diskutovať a premýšľať.

„Podstatou návrhu Nemecka a Francúzska je, aby naša krajiny umožnila vstup Kosova do všetkých medzinárodných inštitúcií a organizácií vrátane OSN, čím by získala rýchly vstup do EÚ a pravdepodobne aj značné ekonomické výhody. Pre Srbsko je neprípustné, aby Kosovo bolo členom OSN, a to bude mať následky,“ povedal Vučić.

Väčšie dôchodky – bez výrazného zvýšenia ceny elektriny

„Od 1. novembra bude zvýšenie dôchodkov o 9 % a od 1. januára 12,1 %. Priemerný dôchodok bude 322 eur, vrátane aj poľnohospodárske dôchodky,“ povedal.

Takisto avizoval, že do konca rok mladí dostanú finančný príspevok v hodnote 5-tisíc dinárov.

Zhodnotil, že nebudeme mať problémy so zásobami kukurice, pšenice, ako ani slnečnice, ktorej, ako zdôraznil, máme aj viac než dosť. Zároveň uviedol, že desať dní sme nedoviezli ani jeden megawatt elektriny a v nadchádzajúcom období nedôjde k výraznému zdražovaniu. „A keď dôjde k zvýšeniu ceny elektriny, ako aj ceny plynu, bude to vo veľmi rozumných a malých medziach. Srbsko bude tak ako doteraz jednou z krajín s najnižšou cenou elektriny,“ povedal Vučić.