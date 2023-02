Posledný výbor, ktorého členovia zasadali v rámci dvoch dní, bol Výbor pre úradné používanie jazyka a písma. Včera v priestoroch NRSNM udelili rozhodnutia členom uvedeného výboru a schválili správu za rok 2022 a plány práce, ako aj finančné plány na rok 2023.

Podobne ako aj na začiatkoch ostatných zasadnutí výborov, aj tento otvorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá popriala členom úspešnú prácu. Následne udelila dary členom výboru, ktorí nie sú členmi NRSNM. Na zasadnutí bol prítomný aj člen Výkonnej rady NRSNM poverený úradným používaním jazyka a písma Ján Svetlík.

Po otvorení zasadnutie viedol predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Miroslav Jurica. Tento výbor ďalej tvorí podpredseda Janko Sklabinský a ďalší členovia: Miroslav Markuš, Jozef Omasta, Ján Tomáš, Juliana Zimanová, Jaroslav Múdry, Sabína Hanáková, Mária Urbanová, Katarína Verešová a Miroslav Hraško.

Konštituovaný VUPJP NRSNM, resp. jeho noví členovia v pokračovaní zasadnutia schválili správy za rok 2022, ako aj plány práce a finančný plán na rok 2023.

Ako aj ostatné výbory NRSNM, aj tento bude pokračovať aj naďalej v práci, ktorú začalo minulé zloženie. Tento výbor podporí rekonštrukciu kultúrnej a vzdelávacej infraštruktúry, činnosť jednotlivých spolkov a združení, spoluprácu s lokálnymi samosprávami a pod.

„Verím, že spolupráca členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma bude dobrá. Samozrejme, určite budeme pri niektorých otázkach mať rozličné mienky, no spoločne dúfam, že sa nakoniec zhodneme. To, čo bolo dobré v starom výbore, plánujeme zachovať a určite nové veci na realizáciu navrhneme aj my. Budeme spolupracovať so všetkými inštitúciami v snahe o zabezpečenie práv slovenskej menšiny vo Vojvodine,“ tvrdí Miroslav Jurica, predseda VUPJP.

Zasadnutie koordinovala Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma bude disponovať s takmer 3 milióny dinárov.