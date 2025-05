Obec Báčska Palanka vyhlasuje desiaty ročník verejnej výzvy o najkrajšie balkóny, dvory a školské dvory.

Výzva bude otvorená od 10. mája do 6. júna a zapojiť sa do nej môže každý, kto chce prispieť k skrášleniu svojho okolia a poukázať na význam ochrany životného prostredia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne vo Fonde ochrany životného prostredia v budove Zhromaždenia obce Báčska Palanka, každý pracovný deň od 7.00 do 15.00, alebo telefonicky na číslo 021/2101192.

Cieľom iniciatívy je nielen oceniť estetickú úroveň verejného a súkromného priestoru, ale aj podporiť environmentálne povedomie občanov. Výsledky súťaže budú vyhlásené po jej ukončení a najkrajšie priestory budú patrične odmenené.