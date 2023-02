Minulý týždeň v Slovenskom národnom dome v Kysáči bolo vyhodnotenie literárneho súbehu.

Literárne práce, poéziu a prózu hodnotila editorka, publicistka a prekladateľka Katarína Melegová-Melichová. Vo svojom hodnotení, ktoré prečítal Michal Francisty, predseda KUS Vladimíra Mičátka, okrem iného uviedla, že sa v súťaži zúčastnil omnoho väčší počet autorov než to bolo minule.

„Keďže tých prác je hodne, osobitne sme hodnotili prozaické a osobitne básnické prejavy. Súhrnne sa do súťaže prihlásilo 15 autorov s desiatimi prózami a 14 básňami. Osobitne organizátorov a nás teší fakt, že sa do súťaže zapojili aj žiaci Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči s ich učiteľkou slovenčiny Ľudmilou Berediovou-Stupavskou. Tak siedmak Alexander Asodi, ako aj šiestačky Lea Kocková a Sára Kardelisová, narábajú bohatou slovnou zásobou a pristupujú k téme s obdivuhodnou dávkou obrazotvornosti. Sú to práce, ktoré si zasluhujú osobitné pochvalné uznanie a odmenu,“ uviedla v správe Melegová-Melichová.

V kategórii poézie súťažilo 14 básní šiestich autorov. Z dospelých účinkovali: Svetlana Gašková, Jana Domoniová, Michal Francisty, Michal Ďurovka, Mária Streicherová zo Slovenska a Anna Legíňová. Prvú cenu získala Svetlana Gašková za verše Web, Bodkočiarka a Dýchaj.

Druhú cenu dostal Michal Francisty za básne Kameň, Strnisko a Netopiere a tretia šla do rúk Jane Domoniovej, ktorá sa zúčastnila troma básňami Addict, Doma a Sobota.

Posudzovateľka prác Melegová-Melichová vo svojom hodnotení ďalej uvidela, že bolo potešením čítať text venovaný 250-ročnému Kysáču a ako jeho minulosť a súčasnosť, jeho postať a naše korene vidí mladá autorka Lucia Stajićová v texte Náš 250-ročný Kysáč, za ktorý si zasluhuje tretiu cenu Kysáčskeho literárneho pera 2023. Zorica Pavlovová za prácu Spomienky na moje skúsenosti s nárečovými a spisovnými výrazmi v slovenčine dostala druhú cenu a text Jamy, rybačka, polievka a ešte niečo Jána Čemana získal prvú cenu.

Na záver odmenení dostali aj zaslúžené dary. O hudobné body sa postarali Lucia Stajićová a Vladimír Gabriel Lovás a básňou sa prihovoril aj básnik Ján Salčák z Pivnice.

Anna Legíňová