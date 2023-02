Koncom augusta sa začne a v prvej polovici septembra vyvrcholí 19. basketbalový šampionát sveta. Na ňom tentoraz na Filipínach, v Japonsku a v Indonézii vystúpi 32 tímov z celého sveta, konkrétne tie selekcie, ktoré zdolajú náročnú kvalifikáciu.

Tá v európskej zóne vrcholí práve v týchto dňoch. Naša reprezentácia stále nemá garantovaný postup na Mundobasket, ale z pozostávajúcich dvoch duelov jej stačí jeden triumf na postup.

Okrem toho Srbsko potenciálne v oboch stretnutiach môže aj prehrať, lebo situácia závisí aj od výkonu Belgicka. Belgičania totiž na MS postúpiť môžu len v prípade, že vyhrajú v oboch zápasoch a tiež len ak Srbsko v oboch dueloch prehrá. S ohľadom na to, že Belgičania majú zohrať najprv s Veľkou Britániou za chotárom, potom na domácej pôde s Tureckom nebolo by prekvapenie, keby sa pošmykli aspoň raz.

No v tejto kvalifikácii ak sa niekto vedel pošmyknúť – bola to naša reprezentácia. Veď sme práve proti Belgicku dvakrát prehrali v predchádzajúcom kole kvalifikácie, najprv za chotárom a potom neuveriteľne aj na domácej palubovke. Našťastie, podarilo sa nám dvakrát zdolať Turecko, ktoré tak zostalo bez šance na postup, tiež sme raz vyhrali nad Lotyšskom a doma aj nad Gréckom.

Práve krajiny z južnej Európy bude rivalom Srbska v prvom z dvoch mečbalov. Dve selekcie sa stretnú v Aténach v piatok. Samozrejme, ako aj v predchádzajúcich cykloch nevystúpia najlepší hráči, tak grécki, ako aj srbskí. V piatok sa totiž hrať budú aj zápasy Euroleague, tiež americkej NBA, ale to nás už nediví, lebo sa riešenie situácie v blízkej budúcnosti nečrtá. FIBA si robí podľa svojho, bez ohľadu na to, že takto kvalifikácia po prvé nemá taký význam a po druhé – finančné straty sú pre túto organizáciu veľké, lebo by bolo celkom inak, keby za reprezentácie hrali tí najkvalitnejší.

To znamená, že Srbsko proti Grécku vystúpi takmer bez polovice tímu. Trénerovi Svetislavovi Pešićovi v Grécku nebudú k dispozícii Danilo Anđušić, Aleksa Avramović, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Ognjen Jaramaz, Vasilije Micić, Luka Mitrović, Nemanja Nedović, Filip Petrušev a Uroš Trifunović.

Preto by Srbsko mali viesť Marko Jagodić Kuridža, Stefan Jović, Dušan Ristić a Marko Jeremić. Zatiaľ nie je celkom jasné, či CSKA Moskva povolí účasť Nikolovi Milutinovovi a Dejanovi Davidovcovi, keďže táto dvojica v novembri pre klubové povinnosti vystúpiť nemohla.

Bez prvý hviezd z Euroleague a NBA ligy bude aj Grécko, možno sú v ešte nepriaznivejšej situácii ako naša selekcia, keďže tentoraz hrať budú hráči, ktorí doteraz mali minimálne reprezentačné skúsenosti. Jasné, Grécko postup už má zabezpečený, ale aj naši musia byť obozretní, lebo, ako sme spomenuli, vedeli sme prehrávať aj proti oveľa menej renomovaných tímov ako Grécko.

Prípadná opravná pre náš tím bude 27. februára v Belehrade, keď vo viac-menej rovnakom ovzduší uvítame Veľkú Britániu, ktorá dosiaľ má skóre 1 : 7.

Ostatné tímy a zóny

Dve kolá pred koncom postup na MS z našej skupiny zabezpečený majú Lotyšsko a Grécko. Keď ide o ostatné skupiny spomeňme, že najlepšie európske selekcie tiež dobre pochodujú, buď si prácu vykonali, alebo sú na správnej ceste. Kvalifikovali sa Nemecko, Fínsko, Slovinsko, tiež Francúzsko, Litva, Španielsko a Taliansko.

V našej skupine tretím pútnikom bude Srbsko alebo Belgicko, v skupine J je situácia jasná, v skupine K o posledné vízum bojujú Čierna Hora, Bosna a Hercegovina a Maďarsko, kým v skupine L šancu stále majú Gruzínsko, Island a Ukrajina.

Z ostatných krajov sveta sa na Mundobasket kvalifikovali tímy zo všetkých svetadielov, ale radšej počkajme na ukončenie zápasov, keď situácia bude celkom jasná.

Zaujímavo je to, že Mundobasket 2023 bude druhým turnajom za radom, ktorý prebiehať bude na území Ázie. Zároveň je prvým šampionátom sveta, na ktorom jeden z hostiteľov nebude hrať. Ide o Indonéziu, ktorá uhostí reprezentácie v metropole Jakarta, ale sa ich národný tím na MS nedostal, lebo proste nespĺňa podmienky.

Titul obhajuje Španielsko, ktoré na MS 2019 v Číne vo finále prekonalo Argentínu. Srbsko vtedy vypadlo vo štvrťfinále práve proti Argentíne a finišovalo na piatom mieste po triumfe proti USA v rozohrávaní.