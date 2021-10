Vo štvrtok 7. októbra ZŠ Mladých pokolení v Kovačici navštívila nekaždodenná delegácia – zborová správa SEAVC v Kovačici v čele so zborovým farárom Martinom Bajzom. Delegáciu privítali Anička Bírešová, riaditeľka školy a Anna Srdićová, učiteľka náboženstva.

Dôvod návštevy bol viac ako prijateľný a potešujúci. Cirkevný zbor v Kovačici daroval všetkým žiakom maľovanky Vymaľuj si Bibliu. V maľovankách sú spracované biblické motívy zo Starej a Novej zmluvy.

„Maľovanky sme dostali zo Starej Pazovy, teda z tamojšieho cirkevného zboru a vďaka Igorovi Feldymu, seniorovi sriemskemu, mali sme možnosť naším deťom rozdeliť tieto darčeky. Je to publikácia, ktorá vznikla vďaka finančnej podpore kresťanov z celého sveta a je darom neziskovej organizácie Eastern European Mission. Kovačický zbor dostal úhrne 800 maľovaniek a darovali sme ich všetkým žiakom na škole, teda aj nižším, aj vyšším ročníkom a bez ohľadu na to či chodia na hodiny náboženstva. Maľovanky rozdelíme aj deťom, ktoré chodia na detskú besiedku, ako aj deťom PU Kolibrík v Kovačici. Ideu, aby sme tieto knihy rozdelili v rámci Detského týždňa dal Slađan Daniel Srdić, senior banátsky a farár jánošícky. V tomto roku sme po prvýkrát žiakom darovali spomenuté maľovanky a dúfame, že ich aj do budúcna v rámci Detského týždňa potešíme podobnými darčekmi v podobe kníh, maľovaniek či brožúrok na námety z Biblie,“ povedal zborový farár Martin Bajza.

Darčeky pre všetky deti

Podobné projekty realizovali aj skôr, no po prvýkrát maľovanky rozdelili všetkým deťom. „Deti boli z darčekov nadšené. Tí maličkí sa ihneď poberali do vyfarbovania, ale aj tí starší sa im potešili. Veď sú to predsa deti a každé sa darčeku skutočne poteší,“ uzavrel Bajza.

Učiteľka náboženstva Anna Srdićová nám povedala, že doposiaľ podobné knihy SEAVC v Srbsku darovala deťom pri krste alebo do vianočných balíčkov. „Cirkevná nezisková organizácia všetkých veriacich na svete už niekoľko rokov realizuje tento projekt a daruje darčeky hlavne v podobe kníh. Tento rok sú to maľovanky, ktoré si deti môžu vyfarbiť a sú tam citáty z Biblie. Žiaci dostali po dve maľovanky, Starú a Novú zmluvu, kým sú citáty v slovenskom a srbskom jazyku.“

Vlani podľa slov Srdićovej podobné darčeky dostali iba žiaci, ktorí chodia na hodiny náboženstva. Ako povedala, vlani žiaci nižších ročníkov dostali Bibliu malého čitateľa, kým žiaci vyšších ročníkov dostali knihu Božia správa pre Teba.

To čo je pochvaly hodné, keď ide o tieto darčeky, je skutočnosť, že sú biblické motívy prispôsobené detskému či tínedžerskému veku.