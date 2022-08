Nákladná loď Razoni, plaviaca sa pod vlajkou Sierry Leone, opustila prístav Odesa a smeruje do Libanonu.

„Ukrajina spolu s našimi partnermi dnes urobila ďalší krok v predchádzaní hladu vo svete,“ povedal ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Zdôraznil, že Ukrajina urobila všetko pre obnovu prístavov, ako aj to, že od začiatku ruskej invázie uviazlo v ukrajinských prístavoch 16 naložených lodí. Podľa jeho slov v najbližších týždňoch plánujú obnoviť plnú prepravnú kapacitu prístavov.

The first 🇺🇦 grain ship since #RussianAggression has left port. Thanks to the support of all our partner countries & @UN we were able to full implement the Agreement signed in Istanbul. It’s important for us to be one of the guarantors of 🌏 food security. pic.twitter.com/jOz3bdmdfB

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022