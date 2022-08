Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 25. 7. do 29. 7. bol zaznamenaný aktívnejší trh so pšenicou a pozitívny vývoj cien všetkých primárnych poľnohospodárskych produktov. Celkovo sa zobchodovalo 4 934 ton tovaru vo finančnej hodnote 195 641 950,00 dinárov.

Kukurica

V uvedenom období sa postupne zvyšoval dopyt po kukurici a od polovice týždňa bol badateľný vyšší dopyt ako ponuka. Najviac sa síce z hľadiska množstva obchodovalo s kukuricou, no objem obchodov s touto obilninou je v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma týždňami menší. Cena kukurice sa v priebehu týždňa pohybovala v cenovom rozpätí od 33,50 do 34,30 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 34,06 din./kg bez DPH, čo bol nárast o 3,59 %.

Pšenica

Na trhu so pšenicou pokračoval vyšší dopyt ako ponuka. Väčšia aktivita nákupcov, domácich spracovateľov aj exportérov priniesla dynamiku, ktorá od začiatku mesiaca chýbala. V závislosti od kvalitatívnych parametrov sa pšenica obchodovala v cenovej relácii od 35,00 do 37,00 din./kg bez DPH. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenala cena tejto obilniny rast o 2,17 % a priemerná cena bola 36,01 din./kg bez DPH.

Kŕmny jačmeň

Táto obilnina sa obchodovala v závislosti od kvalitatívnych parametrov od 32,50 do 33,50 din./kg bez DPH. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu o 0,78 %.

Sója

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, kedy bol na trhu so sójou citeľný prudký nárast cien, v uvedenom týždni táto olejnina zaznamenala stabilnú cenovú hladinu. Začiatok týždňa priniesol nedostatočný záujem na strane dopytu, no v závere týždňa bola väčšia aktivita zo strany kupujúcich. Sója sa obchodovala v cenovej relácii od 76,50 do 77,50 din./kg bez DPH s prepočtom kvality. Priemerná cena bola 76,79 din./kg bez DPH, čo je nárast o 0,37 %.

Slnečnicové výlisky

Slnečnicové výlisky s 33 %-ným obsahom bielkovín sa predávali v cenovej relácii od 31,00 do 31,50 din./kg bez DPH.