V nedeľu, v deň hrdinského úmrtia dôstojníka Božidara Žugića (1915 – 1941) a šestnástich jeho vojakov o 11. hodine v Spomienkovom parku Božidara Žugića v Hložanoch si sprítomnili a aktívne pripomenuli 84. výročie jeho úmrtia.

Kladenia vencov k hrobovému miestu sa v mene Obce Báčsky Petrovec zúčastnili predsedníčka obce Viera Krstovská so svojimi spolupracovníkmi, predseda Zhromaždenia obce Michal Hataľa, predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Stanislav Srnka, aktivisti Kultúrno-historického združenia 13. apríla 1941, potomkovia rodiny Žugićovej, predstavitelia mesta Pljevlja v Čiernej Hore, príslušníci armády Srbska a predstavitelia organizácie Hajdúcke kozácke bratstvo.

Po kladení vencov nasledovali príhovory organizátorov a hostí. Prihovorili sa predsedníčka obce, hložiansky richtár, podpredseda združenia Ľuboslav Hataľa, rodinný príslušník Krsto Žugić a predstaviteľ kozákov.

Dva dni predtým, v piatok večer 11. apríla v Loveckom dome členovia Kultúrno-historického spolku Hložany 13. apríla 1941 uskutočnili výročné zasadnutie zhromaždenia, na ktorom bilancovali vlaňajšiu činnosť a určili si priority v rámci plánu práce na tento rok. Predseda združenia Michal Potfaj privítal členstvo a hostí. Potom si zvolili pracovné predsedníctvo, ktoré pracovalo v čele s Ľuboslavom Hataľom.

V rámci správy za rok 2024 sme sa dozvedeli, že vlani mali aj voľby v spolku, kde si zvolili aj nové vedenie spolku. Periodicky počas roka členovia spolku uskutočnili pracovné akcie na zriadení hrobky a okolia spomienkového areálu padlých vojakov. Rozvíjali aktivity na zachovaní významu historických hodnôt, propagácie a popularizácie miestnych dejín, spomienku a propagáciu historickej udalosti, z príležitosti ktorej vlastne spolok aj bol založený. Aktívne si pripomenuli 83. výročie hrdinskej smrti poručíka Žugića a vojakov. Spolupracovali i s predstaviteľmi dediny Novakovići, Žugićovho rodného mesta. Okrem toho 7. mája 2024 iniciovali aktivity na pripomínaní si 80. výročia hrdinskej smrti Jozefa Marčoka-Dragutina. Na hrobku v Petrovci, kde je Marčok s martýrmi slobody pochovaný, a k buste pri základnej škole v Hložanoch, ktorá nesie jeho meno, položili kvety a vzdali úctu spolu s predstaviteľmi miestnej a lokálnej samosprávy. Členovia spolku sa zapájali aj do pracovných akcií na úprave verejných plôch v dedine a na pobreží Dunaja. Líčili aj priestory Spolku žien Slovenka a poskytli humanitárnu pomoc jednotlivcom a spoločenským organizáciám a združeniam občanov z Hložian. Aktívne sa zapojili aj do spoločenských a športových podujatí v Hložanoch, do osláv Dňa Hložian, Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, Vianočného trhu, ale svoje poslanie prezentovali aj v iných prostrediach: v Kysáči, Bielom Blate, Novom Sade, Petrovci, Rumenke…

V stanovených prácach budú pokračovať aj tohto roku a k obetavej práci im zablahoželali aj prítomní predstavitelia iných miestnych spolkov a združení. Na záver predseda Potfaj členom spolku a prítomným rozdelil tričká a logom spolku a heslom, ktoré kedysi vyslovil poručík kráľovskej armády Juhoslávie Žugić: Či sa takto bráni vlasť?