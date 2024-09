Nový školský rok prináša aj nové číslo nášho mládežníckeho časopisu. Titulná strana, ako aj príspevok sú venované projektu Mladí dolnozemci.

Do obsahu sú zaradené aj riporty z Bieleho Blata a Banskej Bystrici. Pravidelné rubriky zostávajú aj naďalej nepozmenené, takže sa čitatelia majú možnosť tešiť na recenziu komiksu Lincoln Peirce a Veľký Big Nate, na recenziu nového populárneho filmu Deadpool a Wolverine, ako aj seriálu The Three – Body Problem. Zo sveta hudby predstavujeme koncert Eda Sheerana, ktorý sa uskutočnil v Belehrade a tohtoročný EXIT festival. Pre milovníkov literatúry je tu recenziu knihy Me before you, kým v novej rubrike Návrat ku klasikom sa tentoraz venujeme knihe Vražda v Orient exprese. Samozrejme, obsah tvoria aj ďalšie pravidelné rubriky, ako sú Jazykové poučky, Vaša tvorba, Zastav sa na chvíľku, Šport, príloha Rozlety a určite čitateľov pobavia aj Enigma a Horoskop.

Na odoberanie mládežníckeho časopisu sa môžete prihlásiť na mailovej adrese office@vzlet.rs, ako aj na telefónnom čísle 060 762 93 12.