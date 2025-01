Od 1. januára 2025 do platnosti vstúpili viaceré novinky. Tie sa týkajú platov, odchodu žien do dôchodku a pod.

Platy vo verejnom sektore budú vyššie o 8 %, zamestnaným v školstve o 11 %, zatiaľ čo je minimálna cena práce zvýšená o 13,7 % – minimálna mzda bude okolo 53 592 dinárov.

Do platnosti vstúpili nové pravidlá o odchode do dôchodku žien. Vek odchodu do dôchodku pre ženy je stanovený na 63 rokov a 10 mesiacov a najmenej 15 odpracovaných rokov. Keď ide o mužov, podmienky sa nezmenili. Dôchodkový vek pre mužov je stanovený na vekovú hranicu 65 rokov a 15 odpracovaných rokov.