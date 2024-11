V novosadskej Galérii Zväzu združení výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV) bude v pondelok 11. novembra otvorená výstava prác Jána Triašku s názvom Da li je Zemlja ravna? (Je Zem rovná?).

V správe o tomto podujatí sa o. i. uvádza: „Ján Triaška na výstave Je Zem rovná? predstavuje 7 obrazov veľkého formátu. Pre vystavený seriál vybral niekoľko nacionálnych, nacionalistických, národných symbolov a použil ich ako základné motívy na svojich obrazoch. Jedným z najsilnejších je Kriváň a medzi ostatnými sú ľudové kroje, valaška a kompozície Slovákov, majúce pôvod na obrazoch zakladateľa slovenského moderného maliarstva Martina Benku (1888 – 1971), ktorý do slovenskej moderny vniesol rurálne, sedliacke motívy – naproti mestským motívom, aké boli obvyklé vo veľkých západných modernistických kultúrach. Triaška fragmentuje, multiplikuje a mieša dané symboly na jednej maliarskej ploche. Jeho maliarske práce sú postmoderné, a to nielen štýlom a vizuálnym spôsobom s odkazmi na Martina Kippenbergera, Davida Salleho a nemeckých neo-expresionistov. Ale najmä navrstvenosťou motívov a svojím maliarskym, kresliarskym spôsobom (ktorý občas pripomína nálepky a iné popkultúrne odkazy), ako aj zapojením textu do obrazu.“

Ján Triaška (1977) sa narodil v Novom Sade a v určitom období žil v Báčskom Petrovci, kde chodil do gymnázia. Študoval maliarstvo na Akadémii umení v Novom Sade v skupine profesora Jovana Rakidžića. Roku 1999 sa presťahoval do Bratislavy, kde študoval maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení v skupine profesora Jána Bergera. Svoje práce predstavil na viacerých samostatných výstavách v krajinách strednej Európy a v Turecku.

Kustódkou tejto výstavy, ktorá bude trvať do 22. novembra, je Ivana Moncoľová.