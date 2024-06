V novosadskej Galérii SULUV v pondelok 1. júla bude otvorená výstava prác novosadského autora Dušana Vuletića s názvom Heavy Weight.

„Používajúc zošity s výpočtami a skicami ako svoje estetické východisko a s predstavami vtákov ako dominujúcim motívom, pátram po vzájomných vzťahoch medzi vedeckým a umeleckým,“ hovorí autor v texte o svojej výstave. „Práce vznikajú prepletaním technického a umeleckého rozmýšľania. Obrazy na plátne predstavujú evolúciu skíc a výpočtov pre konštrukciu letiaceho stroja – s pomocou ktorého by človek mohol letieť ako vták. Je to odveký sen a zároveň boj človeka samého so sebou, prekračovanie vlastných hraníc, pokus o spojenie vedy a umenia, sen o slobode…“

Dušan Vuletić (Nový Sad 1985) najprv diplom získal na Fakulte technických vied, a potom ukončil aj štúdiá grafiky na Akadémií umení v Novom Sade. Svoje práce predstavil na mnohých kolektívnych výstavách a mal aj niekoľko samostatných výstav.

Výstava bude trvať do 19. júla.