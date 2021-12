V hložianskej Základnej škole Jozefa Marčoka-Dragutina v piatok 10. decembra otvorili dve výstavy – jednu retrospektívnu zobrazujúcu historický vývoj školstva v Hložanoch a 34. Samostatnú výstavu grafík portrétov členov hložianskeho školského kolektívu, akademického maliara Miška Bolfa zo Selenče. Do tretice boli vystavené staré učebnice, učebné pomôcky, triedne knihy, ako súčasť vzdelávacieho procesu a historického prierezu školstva v Hložanoch.

Prítomným sa na začiatku osláv prihovoril Miloš Krstovski, riaditeľ školy, ktorý privítal hostí: Jasnu Šprochovú, predsedníčku Obce Báčsky Petrovec, Jána Jovankoviča, predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, Svetlanu Zolňanovú, členku NRSNM. Medzi hosťami boli aj Biljana Kašerićová, zástupkyňa pokrajinského takomníka pre vzdelávanie, Milan Grujin, náčelník Školskej správy mesta Nový Sad, Ondrej Fekete, predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany, Michal Hataľa, člen Obecnej rady, ako aj iní predstavitelia vzdelávacích, náboženských a kultúrnych inštitúcií.

Do otváracieho programu boli zapojení aj žiaci základnej školy, ktorí prečítali texty týkajúce sa histórie školstva v Hložanoch. Elena Krošláková, profesorka hudobnej kultúry, nacvičila žiakov aj niekoľko piesní.

„Ešte v minulom roku sme si mali pripomenúť 250 rokov školstva v Hložanoch, no vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu sa to nedalo, takže tohto roku nám do osláv pribudla ešte jeden významný dátum, a je to sté výročie od narodenia Jozefa Marčoka-Dragutina, po ktorom je škola pomenovaná. Prvoradým cieľom bolo toto veľkolepé jubileum osláviť slávnostnou akadémiou, no, žiaľ, nedalo sa,“ zdôraznil Miloš Krstovski.







V rámci programu Svetlana Zolňanová odovzdala príležitostné darčeky odmeneným žiakom v literárnej súťaži Čo dokáže pekné slovo, ako aj Anne Huďanovej, profesorke slovenčiny a členke NRSNM, a Miškovi Bolfovi, akademickému maliarovi.