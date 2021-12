Za prítomnosti početných hostí, predstaviteľov tamojších inštitúcií a ustanovizní sa v sobotu večer na Hurbanovskej fare v Starej Pazove uskutočnila premiéra Pazovského kaendára na rok 2022.

„V 21. vydaní Pazovského kalendára aj naďalej ústrednou a dôkladne spracovanou témou sú oslavy 250. výročia príchodu Slovákov do tohto prostredia, ale aj monotéma na viacero ročníkov a to sú staropazovskí slovenskí spisovatelia. Začali sme s VHV a Zlatkom Klátikom, nasledovať bude stredná generácia, až po tú najmladšiu. Zakladateľ Pazovského kalendára Miroslav Demak si to predstavuje, že o pár rokov to môže byť almanach staropazovských slovenských spisovateľov,“ povedal redaktor vydania Martin Prebudila.

O bohatom obsahu Pazovského kalendára, ktorý má čitateľov aj za hranicami nášho štátu, okrem Prebudilu hovorili aj Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský, a verní členovia jeho redakcie Anna Simonivićová, novinárka, a Janko Horvát, kronikár.

Hosťom premiéry bol aj Boris Konček, tretí tajomník veľvyslanectva SR, ktorý prízvukoval, že svojím obsahom kalendár presahuje Starú Pazovu a zaželal členom redakcie veľa síl do ďalších ročníkov. Feldy prečítal i pozdravný list Libušky Lakatošovej, predsedníčky NRSNM, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť tohto podujatia.







Po premiére kalendára bola koštovka mladých vín v organizácii Združenia pazovských vinohradníkov a vinárov. Podľa slov Željka Bohinca, someliéra sriemskeho, na tohtoročnej koštovke bolo viac ako desať vzoriek hlavne bielych a ružových vín. Ako povedal, z roka na rok je kvalita vín Staropazovčanov lepšia.