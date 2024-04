Ekologické hnutie Zelení – Petrovec vyzýva žiakov od 1. do 4. ročníka Základnej školy Jána Čajaka, aby sa zapojili do odmeňovacej výtvarnej súťaže na tému Deň Zeme.

„Keďže si tento medzinárodný sviatok pripomíname každoročne, tešilo by nás, keby sa do osláv zapojili aj žiaci so svojimi výtvarnými prácami,“ uvádza sa vo výzve.

Práce treba odovzdať najneskôr do 19. apríla triednym učiteľom.