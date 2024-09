Kultúrne centrum Vojvodiny Miloša Crnjanského zverejnilo výzvu na udelenie štyroch výročných ocenení za výsledky v kultúre a umení, za skvalitňovanie kultúrneho života na území Vojvodiny.

Kultúrne centrum Vojvodiny Miloša Crnjanského udeľuje ocenenie Iskra kultúry, a to mladému umelcovi, vo veku do 35 rokov. Kandidát by podľa pravidiel mal pôsobiť v literatúre, hudbe, výtvarnom a úžitkovom umení, scénickej a audiovizuálnej tvorbe, potom v kinematografii, ako aj zaoberať sa umeleckou fotografiou či digitálnou kultúrnou tvorbou.

Ďalej sa udeľuje Medaila kultúry za multikultúrne a interkultúrne aktivity, jednotlivcovi v oblasti zachovania a rozvoja viacjazyčnosti a kultúrneho dedičstva národných spoločenstiev, ktoré žijú v AP Vojvodine.

Medaila kultúry za zachovanie kultúrneho dedičstva sa udeľuje za individuálny prínos k výskumu, ochrane a propagácii hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva vo Vojvodine.

Ako posledná je to Medaila kultúry za celoživotné dielo – udeľuje sa jednotlivcovi za dlhoročnú nepretržitú umeleckú prácu.

Výzva potrvá do 3. novembra 2024.

Z Kultúrneho centra Vojvodiny Miloša Crnjanského navrhovateľov žiadajú, aby predložili vysvetlené a doložené návrhy na jedno z uvedených ocenení a vyplnenú prihlášku v troch exemplároch.