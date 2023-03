Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a turizmus vyhlásil výzvu na podporu ženského podnikateľstva. Výzva bude otvorená do 18. apríla.

Na tieto účely je vyčlenených 8,5 milióna dinárov. Prostriedky budú schválené podľa princípu refundácie a určené sú na kúpu strojov / vybavení, počítačov, softvéru alebo služieb, ktoré boli kúpené, dodané a uhradené v celosti od 24. marca 2022 záverečne s dňom uzávierky výzvy.

Výška schválených finančných prostriedkov môže byť minimálne 50-tisíc dinárov, pričom najvyššia suma je určená podľa predmetu obstarávania a môže byť až 250-tisíc.

Právo zúčastniť sa majú hospodárske spoločnosti (v ktorých žena má najmenej 51 % majetkového podielu a v ktorej vykonáva riadiacu funkciu) a podnikateľky (zakladateľky alebo majiteľky) so sídlom na území Vojvodiny, ktoré boli zapísané do registra APR najneskôr do 30. decembra minulého roka.

Všetky informácie sú dostupne na stránke Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a turizmus.