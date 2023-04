Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg s prihliadnutím na to, že sa v Srbsku začali zápisy detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2023/2024, pripomína verejnosti, že príslušníci národnostných menšín u nás majú právo zapísať svoje deti do tried, v ktorých prebieha vyučovanie v ich materinskom jazyku.