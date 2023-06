Futbalová sezóna finišuje. Dohrané sú takmer všetky domáce majstrovstvá v tých najvyšších ligách, končia sa tiež play-off zápasy v boji o Európu, alebo pred vypadnutím z ligy.

Končia sa aj UEFA súťaže – po tom, ako pred týždňom španielska Sevilla znovu vyhrala v Lige Európy, v noci za nami v Prahe anglický West Ham United triumfoval v Lige konferencií.

Práve tak, populárni Kladivári v českom hlavnom meste vo finále tretej súťaže podľa kvality zdolali taliansku Fiorentinu výsledkom 2 : 1 a tak získali prvú trofej po roku 1980 a prvú európsku trofej po roku 1965.

Musíme však konštatovať, že zápas poznačili výtržnosti a chuligáni oboch klubov sa postarali o to, aby skôr v prvom pláne boli oni a nie futbal.

Pred finále totiž došlo k zrážkam skupín chuligánov Fiorentiny a West Hamu, podľa informácií sa zdá, že najprv Taliani zaútočili na Angličanov. Po bitke zranení boli traja fanúšikovia West Hamu, tiež jeden policajt. Údajne v Prahe bolo okolo 20-tisíc fanúšikov West Hamu, mnohí z nich nemali lístok. S ohľadom na to, že podľa oficiálnych správ na štadióne počas zápasu bolo okolo 17-tisíc ľudí, jasné je všetci v žiadnom prípade nemohli na tribúnach byť.

To v každom prípade neznamená, že nemôžu prísť na dejisko, čiže do mesta, kde sa finále hrá, ale je normálnemu človekovi ťažko pochopiť s akým úmyslom a vôľou niekto cestuje tisíce kilometrov, aby sa s niekým koho nepozná potom zbil?!

No, čo menej pozornosti sa im venuje, pre spoločnosť bude lepšie, lebo odborníci tvrdia, že práve mediálna pozornosť a zdôrazňovanie ich „výkonov“ kŕmi chuligánsku dušu.

Zápas ako taký nebol ktovieako zaujímavý. Prvý polčas sa skončil výsledkom 0 : 0 a trochu sa otvorilo po tom, ako sa West Ham ujal vedenia z penalty.

Nezabudnime však ani na to, že počas prvej časti znovu v stredobode pozornosti boli „fanúšikovia“, tentoraz anglického klubu, ktorí do hlavy akýmsi predmetom trafili kapitána Fiorentiny Cristiana Biraghiho. Biraghi krvácal a zápas bol krátko prerušený.

V pokračovaní sa hralo v podobnom rytme, Fiorentina v záverečnej časti bola trochu lepším rivalom, ale svoje príležitosti nedokázala konkretizovať gólom.

Priebeh finále

Ako bolo spomenuté, vedenia sa ujal West Ham z penalty, ale iba o niekoľko minút neskoršie pekným gólom výsledok vyrovnal Bonaventura.

Keď už všetci očakávali, že duel smeruje do predĺžení dlhú loptu brankára Fiorentiny zastavili obrancovia West Hamu, rýchlo prihrali Paquetovi, ktorý ďalej prihral Bowenovi a ten už takú príležitosť nepremrhal. V 90. minúte bolo 2 : 1 a Fiorentina už mala minimálnu šancu zachrániť sa.

To sa jej nepodarilo, takže sa Angličania stali víťazmi a týmto spôsobom si európsku súťaž zabezpečili aj v novej sezóne. S ohľadom na to, že im v Premiér lige to nevyšlo, využili Ligu konferencií a v sezóne 2023/2024 budú účinkovať v silnejšej Lige Európy.

Taliansko malo šancu ponúknuť aj druhého víťaza tejto novej súťaže, keďže vlani triumfoval AS Rím, ale dopadlo to inak.

Fiorentina tak zostáva bez Európy v novej sezóne, keďže rovnako ako aj v prípade West Hamu ani oni v domácich majstrovstvách v tejto sezóne neboli veľmi presvedčiví a finišovali len v polovici tabuľky.