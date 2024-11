Nový kvalifikačný cyklus v stredu otvorili naši hádzanári. Ide o kvalifikáciu na Majstrovstvá Európy v roku 2026, ktoré sa začiatkom uvedeného roka hrať budú v Dánsku, Nórsku a vo Švédsku.

To znamená, že tieto tri selekcie, rovnako ako aj aktuálny šampión Európy – Francúzsko na turnaj postup má zabezpečený a kvalifikácia ponúkne ešte dvadsať tímov, ktoré vystúpia na záverečnom turnaji.

Srbsko kvalifikáciu otvorilo úspešne a nad outsiderom Lotyšskom v stredu na domácej pôde triumfovalo presvedčivo, výsledkom 38 : 25. Už počas prvej časti zápasu naši získali pekný náskok, ktorý sa do konca podarilo zdvojnásobiť, a tak si na konto pripísať prvé dva body. Možno je aj dobre, že sme kvalifikáciu otvorili proti najslabšej selekcii v skupine a tak hráči získali sebadôveru pred ďalšími duelmi.

V našej skupine sú ešte Španielsko a Taliansko a tiež v stredu Španieli na domácej pôde tesne triumfovali proti Talianom 31 : 30. Je to prekvapujúci výsledok s ohľadom na hádzanársku tradíciu v týchto dvoch krajinách, ale by nás dobrý výkon Talianska ani nemal veľmi diviť, lebo v posledných rokoch je táto reprezentácia stále kvalitnejšia.

Potvrdili to aj v rámci kvalifikácie na budúcoročný šampionát sveta, na ktorý sa Taliansko aj kvalifikovalo potom, čo príliš presvedčivo porazilo v dvojzápase Čiernu Horu. Tak Taliani v januári roku 2025 vystúpia na svetovom podujatí a bude to ich druhá účasť na šampionáte sveta, potom čo premiéru mali v roku 1997.

Na Majstrovstvách Európy tiež hrali iba raz, a to v roku 1998, keď boli hostiteľom turnaja. Práve Taliansko je ďalším rivalom Srbska už v druhom kvalifikačnom zápase. Duel je na programe v nedeľu v meste Fasano.

Akokoľvek Srbsko bude favoritom v tomto stretnutí, ale s ohľadom na situáciu v našej hádzanej a na skutočnosť, že Srbsko už viac ako dve desaťročia nepatrí medzi špičkové reprezentácie, proti Taliansku vôbec nebude ľahko. Po tomto stretnutí bude nasledovať dlhšia prestávka a ďalšie dva zápasy naši v marci zohrajú so Španielskom, najprv doma, a potom za chotárom.

So Španielskom máme skúsenosť aj zo spomenutej kvalifikácie na Majstrovstvá sveta v máji, keď sme prehrali úhrnným výsledkom 54 : 53, a tak si nechali ujsť setový turnaj. Spomenieme si, že naši v odvetnom stretnutí dohonili manko z úvodného podujatia (v ktorom prehrali 28 : 32), mali aj + 6 a postup vo vrecku, ale v záverečných minútach všetko šlo na zmar. Opravnú máme v kvalifikácii na Euro 2026 a dobre je to, že na turnaj postupujú dve najlepšie selekcie z každej skupiny, ako aj štyri najlepšie z tretieho miesta.

Z týchto dôvodov by postup Srbska na kontinentálne podujatie nemal byť v otázke.

Bledé vydania na kontinentálnych turnajoch

Treba pripomenúť, že si naša reprezentácia od samostatnosti v roku 2006 nechala ujsť iba turnaj v roku 2008.

Z druhej strany okrem striebra získaného na domácej pôde v roku 2012 vystali úspechy, dokonca Srbsko na posledných troch turnajoch nepostúpilo zo základnej skupiny, čo je príliš deprimujúci údaj.

Zároveň, okrem spomenutého striebra, naši iba v roku 2018 postúpili zo základnej skupiny a až na šiestich majstrovstvách teda s účasťou končili ihneď po prvom kole. Potvrdzuje to tézu, že je naša hádzaná v kríze a aspoň zatiaľ nie je vidno, kedy by sa mohla skončiť. Pravda, na vlaňajšom U21 šampionáte sveta Srbsko postúpilo do semifinále, ale chýba systematická práca a rad dobrých výkonov, aby sa mohlo hovoriť o tom, že prišli nové generácie, ktoré aj na seniorskej úrovni môžu byť sľubné.

Inak v záverečnom kole kvalifikácie na ME 2026 je osem skupín a v každej súťažia štyri reprezentácie. Ako sme spomenuli, titul obhajuje Francúzsko, ktoré na začiatku aktuálneho roka na turnaji v Nemecku vo finále zdolalo Dánsko. Srbsko aj na tomto podujatí vypadlo po prvom kole, bez ohľadu na to, že sme si dovolili premrhať body v neuveriteľných situáciách, ako proti Islandu a Čiernej Hore.

Švédsko je najúspešnejšou selekciou s piatimi európskymi titulmi, nasleduje Francúzsko so štyrmi. Dvakrát vyhrali Španielsko, Dánsko a Nemecko, kým jeden titul získalo Rusko.