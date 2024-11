V poradí 27. Medzinárodná výstava zlatníctva a hodinárstva bude na Novosadskom veľtrhu sprístupnená od zajtra do 11. novembra.

Počas víkendu bude Výstava minerálov, skamenelín a drahých kameňov GEMEXPO.

Zúčastnia sa vystavovatelia z Turecka, Nemecka, Litvy, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, a, pravdaže, zo Srbska. Zorganizované budú aj početné dielne a prednášky, z ktorých jedna bude venovaná aj Slovenskému opálu, o ktorom v sobotu bude hovoriť Dr. Vladimir Simić, profesor Banícko-geologickej fakulty.

Organizátori oznamujú, že nebude zorganizované slávnostné otvorenie, ako to bolo doposiaľ, a výstava bude sprístupnená od 10. do 19. hodiny (piatok – nedeľa), resp. od 10. do 16. hodiny (pondelok).