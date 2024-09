Sú len málopočetné obdobia v roku, počas ktorých futbal nie je v stredobode pozornosti športovej verejnosti. Najčastejšie v letnom období, keď sa skončia súťaže, ale tohto roku sme mali na programe Majstrovstvá Európy v Nemecku, takže ani počas najteplejšej časti roka futbal nechýbal. Jasne, na mysli máme ten na vysokej úrovni, ktorý sa takej veľkej popularite aj teší.

Krátko po skončení šampionátu Starého kontinentu na programe bol aj olympijský turnaj vo Francúzsku a rovnako ako aj na ME, aj na tom triumfovalo Španielsko. K tomu vyhrali aj na Majstrovstvách Európy hráčov do 19 rokov, vlani boli vo finále U21 šampionátu, čo znamená, že Španielsko znovu má veľmi silné futbalové selekcie a nebolo by divné, keby v nadchádzajúcich rokoch znovu sa pravidelne zúčastňovali v záverečných kolách všetkých podujatí, na ktorých budú hrať.

Začala sa aj nová sezóna UEFA Ligy národov a samotný úvod slúži práve na jej ohlásenie.

Naša selekcia, s ktorej výkonom v Nemecku sme spokojní nijako nemohli byť, keďže sa naši hráči predstavili veľmi skromne so slabou hrou, tentoraz nový cyklus otvorila práve proti Španielsku vo štvrtok v Belehrade.

Zápas sa skončil bezgólovou remízou a po všetkom, čo sme v posledných dvoch rokoch sledovali, môžeme konštatovať, že toto ešte bolo aj slušne.

Treba však byť objektívny a konštatovať, že sme ďaleko od úrovne najlepších európskych selekcií – aj v stretnutí so Španielskom naši boli v podradenej úlohe, čo predovšetkým potvrdzuje štatistika. Napríklad naši loptu u seba mali len 32 percent aktívnej hry, oveľa menej útočili a strieľali na bránu súpera.

Potešujúce je to, že hráči, ktorí dostali príležitosť, zohrali naozaj dobre, predovšetkým sa to vzťahuje na Birmančevića, ale aj Samardžića, tiež Ilića.

Vynikol aj kapitán Milenković a o tom, že na úrovni aj tentoraz boli brankár Rajković a obranca Pavlović, slová ani netreba mrhať.

Získali sme vzácny bod v našom prvom zápase v elitnej triede Ligy národov, s právom by sme mohli byť o štipku optimistickejší, ale v žiadnom prípade nie euforickí. Lebo priestor na to nie je, jeden solídnejší zápas proti futbalovej veľmoci nemôže zmeniť fakty, že je tento šport v našich selekciách v probléme. O čom sme veru neraz aj písali.

Je na čase zmena generácie?!

K tomuto treba pridať aj správu, že spomenutí futbalisti by mali byť nositeľmi hry aj ďalej. Tadić sa s A tímom rozlúčil, Mitrović a Sergej Milinković Savić sú zranení a nemohli hrať.

Prajeme im všetko najlepšie a rýchle zotavenie, ale možno by sa skutočne malo uvažovať aj o tom, aby sa im zavďačilo za to, čo dosiahli a do reprezentácie ich viac nevolať.

Zvlášť to platí pre Sergeja, ktorý v drese reprezentácie nikdy neponúkol takmer nič a ruku na srdce – na zápasoch zapríčinil viac škody, ako čo bol osožný.

Mitrović je legenda reprezentácie, absolútny rekordér na zozname strelcov, ale je vidno, že hra v saudskej lige vplýva na neho. Tiež dobre vieme, že ani skôr populárny Mitar nebol v ktovieakej kondícii a veru do konca zápasov už fakticky jeho energia bola na minime.

Preto by sme sa mali orientovať na tých, ktorým záleží a ktorí skutočne bojujú. Vlahović na Majstrovstvách Európy bol jeden zo slabších, ale v A selekcii by veru mal byť. Pravdepodobne by jeho význam maximálne bol viditeľný, keď by neospravedlnene nebol v tieni Mitrovića.

Už v stretnutí s Dánskom v nedeľu za chotárom budeme vidieť, či sa skutočne niečo hýbe, alebo výkon so Španielskom bol len bleskom nášho futbalu.

Na samotný záver jedna zaujímavosť a kuriozita – v rámci D triedy Ligy národov San Marína výsledkom 1 : 0 porazilo Lichtenštajnsko, a tak dosiahlo svoj prvý triumf v dejinách krajiny v oficiálnych zápasoch. Radosť po triumfe v tejto malej krajine bola ohromná… V tom je vlastne čaro tejto krásnej hry.