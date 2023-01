V pondelok sa začína prvý tenisový Grand Slam sezóny. Na ňom po ročnej prestávke znovu vystúpi aj piaty tenista sveta a náš najlepší hráč Novak Ðoković. Predsa, nebude Novak prvým hráčom z našej krajiny, ktorý v novej sezóne otvorí podujatie v Melbourne.

Bude to Dušan Lajović, zároveň jediným tenistom zo Srbska, ktorý na Australian Open bude hrať v prvý deň turnaja. A ihneď na štarte bude mať Staropazovčan za súpera hráča s vysokým umiestnením na ATP poradovníku – bude to Kanaďan Denis Shapovalov, ktorý nedávno zohral s Novakom na podujatí v Adelaide vo štvrťfinále.

Okrem Lajovića, ktorý teda vystúpi prvého dňa turnaja, neskoršie súťažiť budú aj ostatní naši tenisti.

Novak duel prvého kola zohrá v noci na stredu a jeho prvým súperom bude 75. tenista sveta Roberto Carballes Baena zo Španielska. Dosiaľ sa dvaja hráči stretli iba raz, na US Open v roku 2019 a vtedy Nole triumfoval maximálnym výsledkom 3 : 0 na sety. Zaujímavo, vtedy to tiež bolo v prvom kole a Ðoković neskoršie na tom podujatí vypadol vo štvrtom kole proti Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi.

Pred Novakom na kurte bude aj László Györe. On sa v prvom kole stretne s Belgičanom Zizouom Bergsom. Györe je na vyššej priečke na ATP poradovníku, ale v poslednom období nehrá v dobrej forme, takže uvidíme, ako to dopadne so 121. hráčom sveta. Dosiaľ sa stretli raz na turnaji vo švajčiarskom Gstaadte a vyhral náš predstaviteľ.

Miomir Kecmanović tiež zápas prvého kola zohrá v noci na stredu a jeho duel s Nicolasom Jarrym z Čile by sa mal začať v rovnakom termíne, ako aj duel Ðokovića a Carballesa Baenu. Kecmanović je favoritom a očakáva sa jeho postup do druhého kola Australian Open.

Spomeňme aj Filipa Krajinovića, ktorý tiež vystúpi na Australian Open. Jeho súperom v prvom kole bude desiaty tenista sveta Holger Rune z Dánska, ktorý na turnaji Masters 1000 v Paríži v novembri vo finále porazil Novaka Ðokovića. Na Australian Open Rune hral iba vlani a vtedy bol eliminovaný už v prvom kole.

V kvalifikácii Australian Open hrali aj ďalší dvaja tenisti zo Srbska, Miljan Zekić a Nikola Milojević, ale obaja vypadli už v prvom kvalifikačnom kole.

WTA časť súťaže

V dámskej konkurencii Srbsko tentoraz na Australian Open nebude mať ani jednu predstaviteľku. Najbližšie k tomu bola Olga Danilovićová, ktorá postúpila do posledného kvalifikačného kola, ale v tom neuspela proti Clare Burelovej z Francúzska. Mladá srbská tenistka najprv eliminovala Brazílčanku Carolinu Alvesovú, potom Despinu Papamichailovú z Grécka a relatívne blízko ku triumfu bola aj v poslednom kvalifikačnom kole. Ujala sa vedenia 1 : 0 na sety, ale potom Burelová zohrala omnoho lepšie a do konca stretnutia Danilovićová získala už len dva game.

Natalija Stevanovićová vypadla v prvom kvalifikačnom kole.

V dámskej konkurencii titul na Australian Open obhajuje Austrálčanka Ashleigh Bartyová, ale ho určite neobháji, lebo po triumfe na tomto podujatí už v marci 2022 prestala aktívne hrať.

V mužskej konkurencii je aktuálnym víťazom Rafael Nadal a veľkým konkurentom mu, okrem iných, bude náš Novak Ðoković, ktorý má príležitosť v Melbourne získať desiaty titul.

Na turnaji nevystúpi prvý hráč sveta Carlos Alcaraz pre zranenie. Pre tie isté dôvody chýbať bude aj skúsený chorvátsky tenista Marin Čilić, takže naši susedia v mužskej dvojhre budú mať len Bornu Ćorića.