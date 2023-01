V období ročných súvah zašli sme do Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci. V rozhovore s riaditeľkou Annou Spevákovou sme dospeli k záveru, že uplynulý rok bol nielen úspešný, ale v porovnaní s uplynulým obdobím i rušný.

V zozname na rok 2022 majú evidovaných 580 členov. Keď si však uvedomíme, že ten lístok je vlastne rodinný, takže tých pravidelných užívateľov služieb tejto knižnice je omnoho viac. Podľa mienky riaditeľky je ich aj 1 300 a je to približne toľko ako v minulých rokoch. Okrem z dedín Báčskopetrovskej obce členovia sú i z Rumenky, Pivnice, Kysáča, zo Silbaša, Selenče.

Keď ide o vekovú štruktúru členov, naša spolubesedníčka s poľutovaním konštatuje, že tínedžerov, čiže stredoškolákov a študentov je dosť málo. „Lebo naši mladí sú viac-menej na počítačoch, mobiloch a ťažko ich človek priláka napríklad aj ku knihe. V tejto chvíli teda práve v mobiloch má kniha veľkú konkurenciu. My však robíme všetko, čo sa dá – usporadúvame akcie, delíme zdarma členské lístky – aby sme ich prilákali, aby chodievali pravidelnejšie, nielen keď súrne potrebujú nejakú literatúru.“

Vo fonde knižnice je do 50-tisíc kníh. Práve tohto roku to číslo budú zamestnankyne a riaditeľka vedieť aj presne, lebo ich čaká revízia, ktorá sa robieva každých 10 rokov. Keď ide o nové knihy, vlani knižničný fond obnovili o asi 1 200 titulov. Boli to aj kúpené knihy, aj darované. Osobitne riaditeľka spomenula rodinu po zosnulých spisovateľoch Pavlovi a Xénii Mučajiovcoch, ktorá vlani v auguste z ich domácej knižnice priniesla veľký počet kníh a tým predovšetkým obohatila knižničnú regionálnu zbierku.

Zaujímalo nás i to, čo sa najviac číta? Prekvapila nás riaditeľkina odpoveď:

„Poviem vám pravdu: neviem, čo sa deje, ale hlavne sú to detektívky a trilery… Švédski, nórski spisovatelia sú veľmi vyhľadávaní, nikdy ich nie je dosť, tiež slovenský spisovateľ Dominik Dán… Až na 60 – 70 percent je to v tejto chvíli tento žáner. A tu sú aj čitateľky, nielen čitatelia…“

Tak vlani, ako v uplynulých rokoch vo svojich priestoroch Knižnica Štefana Homolu usporiadala výstavy. Tentoraz ku Dňu Petrovca v spolupráci so Spolkom filatelistov, na Slovenských národných slávnostiach k výročiu spisovateľov Veľkí ľudia z malých prostredí a na sklonku roku výstavu žiackych prác po vyhodnotení vlastného súbehu Čítanie mi iba prospeje. A maximálne rušno tu bolo – zvlášť v tamojšom Detskom kútiku – v októbri počas Detského týždňa.

Keď ide o financie, okrem tých z Obce Báčsky Petrovec táto kultúrna inštitúcia má i vlastné a pravidelne zasiela i projekty na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vďaka ktorým si zabezpečuje nové knižné tituly zo Slovenska.