Nová sezóna basketbalovej EuroLeague sa začína práve dnes. Po viac ako štvormesačnej prestávke sa najlepšie basketbalové podujatie Európy znovu vracia a fanúšikovia netrpezlivo čakali na 23. sezónu (66. ak počítame aj niekdajší Pohár majstrov).

Novinkou je, že Srbsko budú reprezentovať dva kluby – Crvena zvezda a Partizan. Červeno-bieli sa kvalifikovali ako majstri regionálnej ABA ligy, zatiaľ čo Partizan získal pozvánku či tzv. wild card. Naposledy sme dve mužstvá v elitnej súťaži mali v sezóne 2013/2014 a odvtedy uplynulo takmer desať rokov. Sotvaže by tak bolo aj tentoraz keby suspendované neboli ruské kluby pre vojnu na Ukrajine. Ešte v druhej časti minulej sezóny vyradené boli CSKA, Zenit a Khimki a dohralo sa bez nich. S ohľadom na to, že EuroLeague chcela zachovať formát, v rámci ktorého hrá 18 klubov, pozvánku poslali Partizanu, tiež nemeckej Albe a španielskej Valencii. Licenciu má 12 klubov, ktoré v EuroLeague hrajú bez ohľadu na eventuálne výkony v domácich súťažiach, majster ABA ligy sa tiež kvalifikuje, ako aj víťaz EuroCup.

Najpočetnejší sú Španieli, keďže majú štyroch predstaviteľov, Nemecko, Francúzsko, Srbsko, Grécko, Turecko a Taliansko majú po dvoch predstaviteľov, Litva a Izrael po jedného predstaviteľa.

Ako sme spomenuli, nová sezóna sa začína práve dnes, ale aj Partizan aj Crvena zvezda zápas prvého kola zohrajú zajtra. Červeno-bieli sa za chotárom stretnú s aktuálnym majstrom Európy Anadolu Efesom, kým aj Partizan v prvom kole bude hosťovať – v Nemecku sa stretne s berlínskou Albou.

Treba spomenúť, že oba naše celky mali úspešný štart aj v regionálnej súťaži, keďže novú sezónu otvorili triumfami.

Crvena zvezda presvedčivo prekonala MZT Skopje, kým Partizan triumfoval proti Cibone v Záhrebe. Znamená, že v dobre atmosfére čakajú aj na nové vydanie EuroLeague. Predsa, treba byť objektívni a uznať, že samá účasť v tejto súťaži je úspechom a eventuálny postup do eliminačného kola by bol príliš veľkým úspechom.

Zmeny v tímoch

Zostava sa v prípade čierno-bielych veľmi nemenila – ďalej sú tu predovšetkým Kevin Punter a Mathias Lessort. Prišli Danilo Anđušić, Dante Exum, James Nunnally a Ioannis Papapetrou, kým z tých, ktorí v predchádzajúcom období boli v prvom pláne, viac nie sú tu Rade Zagorac, tiež Nemanja Dangubić.

V radoch veľkého rivala sú tohtoročnými najväčšími posilami Miroslav Raduljica, Filip Petrušev a Nemanja Nedović, zatiaľ čo v radoch Belehradčanov v novej sezóne nie sú Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Maik Zirbes, Nate Wolters a Marko Simonović, ktorý skončil kariéru. Akokoľvek, očakávame dobrý basketbal a napínavú sezónu.

Titul majstra obhajuje Anadolu Efes, ktorý oslavoval dvakrát po sebe. Stávkari za najväčších favoritov v novej sezóne považujú Real Madrid a Barcelonu, potom nasleduje Efes, neskoršie aj Miláno a grécky Olympiacos. Ak sa udeje práve tak, ako stávkari predpokladajú, Zvezda by mala finišovať na 14. mieste, zatiaľ čo Partizanu dávajú viac šancí a odhadujú, že by čierno-bieli mohli byť v polovici rebríčka a potenciálne by sa mohol dostať aj do boja o play-off.

Sezóna je dlhá a prvé z úhrnne 34 kôl je na programe už v týchto dňoch.