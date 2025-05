Vo Vatikáne dnes začína voľba nového pápeža, ktorý nahradí na čele katolíckej cirkvi zosnulého Františka. Prvé hlasovanie sa zrejme uskutoční ešte dnes po vstupe kardinálov do Sixtínskej kaplnky. Neočakáva sa, že by meno nového pápeža vzišlo už z prvého kola voľby. Mohlo by tak trvať aj niekoľko dní, kým nad Sixtínskou kaplnkou začne stúpať biely dym, ktorý signalizuje zvolenie novej hlavy cirkvi.