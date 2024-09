Posledný týždeň záplavy spôsobené tlakovou nížou a veľkým množstvom zrážok si v Európe doteraz vyžiadali 18 obetí – v Rumunsku, Poľsku, Rakúsku a v Česku. Práve tieto štyri krajiny boli povodňami aj najviac zasiahnuté.

So záplavami, no v menšej intenzite bojuje aj Slovensko a Maďarsko. Dunaj a Morava na Slovensku zrejme dosiahli svoj vrchol, no najhoršie doteraz bolo v Devínskej Novej Vsi, ktorá bola vodou najviac zaplavená. Po piatich dňoch sa situácia na Slovensku začala stabilizovať a protipovodňové hrádze pri Dunaji v Bratislave, ktoré boli nainštalované, zrejme splnili svoju funkciu a nápor vody vydržali, no predsa určité časti aj v hlavnom meste boli zaplavené, no nie v takých rozmeroch, ako to bolo v Poľsku, Česku a Rumunsku.

Asi najhoršie bolo v Poľsku, kde vláda vyhlásila v pondelok stav živelnej pohromy po ničivých záplavách na juhu krajiny, ktoré poškodili domy, mosty, cesty a ďalšiu infraštruktúru. V niektorých mestách už voda ustupuje, inde však pretrvávajú obavy z ďalších povodní.

Zdroj: sme.sk