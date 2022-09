Na včerajšom zasadnutí členovia Republikovej volebnej komisie schválili listinu Rumuni zajedno – Za sigurnu budućnost ! Românii impreunâ – Pentru un viitor sigur! Ide o prvú schválenú listinu rumunskej národnostnej menšiny.

Keď ide o ostatné národnostné menšiny po tri majú slovenská, rusínska a bosniacka národnostná menšina, po dve bunjevská a ruská a po jednu vlašská, rómska, poľská a maďarská.

Pripomíname, že všetci, ktorí sa zatiaľ nezapísali do osobitného voličského zoznamu, budú to môcť vykonať do 27. októbra.