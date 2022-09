Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Spojených štátov amerických Christopherom Hillom, s ktorým prediskutoval detaily bilaterálnej spolupráce, najmä vo svetle série úspešných stretnutí, ktoré srbská delegácia absolvovala v New Yorku s predstaviteľmi USA.

Na stretnutí prerokovali aj ďalšie dôležité bilaterálne otázky a vzťahy medzi Srbskom a USA, ako aj kľúčové problémy v regióne západného Balkánu.

Prezident Vučić poukázal na to, že Srbsko sa zaviazalo posilniť ekonomické a bilaterálne vzťahy so Spojenými štátmi a že je v tejto súvislosti spokojný s rozhovormi, ktoré viedol v New Yorku s mnohými predstaviteľmi americkej administratívy, ako aj podnikateľmi, ktorí prejavili záujem o spoluprácu v oblastiach, kde nie je dostatočne využitý veľký potenciál.

Obaja zdôraznili spoločnú potrebu zintenzívniť spoluprácu medzi dvoma krajinami vo všetkých oblastiach, ako aj v oblasti energetiky, ktorá by sa mala ďalej prehlbovať a upevňovať spoločnou realizáciou konkrétnych projektov zásadného významu pre napredovanie Srbska.

Hovoriac o situácii v regióne dospeli k záveru, že zachovanie mieru a stability na západnom Balkáne má zásadný význam a dodali, že ekonomická prosperita a zameranie sa na riešenie ekonomických problémov môže byť veľkou pomocou pri odstraňovaní politických nezhôd.