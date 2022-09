Pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o plytvaní potravinami, ktorý sa dnes oslavuje, Koalícia pre charitu pripomína, že dobré hospodárenie s potravinami, ako aj spolupráca a partnerstvá sú nevyhnutné na zvýšenie pozitívnych vplyvov na znižovanie plytvania potravinami a zvyšovanie darovania potravín najzraniteľnejším.

Ako uvádzajú v správe, v Srbsku žije na hranici absolútnej chudoby 6,9 percenta obyvateľov, teda 446 000 ľudí a počet darovaných potravín je nedostatočné. Na druhej strane v našej krajine sa každý deň vyhodí 2 milióny kilogramov jedla.

„Zníženie plytvania potravinami je nevyhnutnou zmenou, ak chceme maximálne využiť vyrobené potraviny na stravovanie čo najväčšieho počtu ľudí. Preto ďakujem firmám a občanov, ktorí sa doteraz zapojili do kampane Zachráňme potraviny, zachráňme ľudskosť a darovali 18 500 kg potravín za predchádzajúce 3 týždne,” povedal Veran Matić, riaditeľ Srbského filantropického fóra.

Okrem praktických rád, ako predchádzať plytvaniu potravinami v domácnosti, na stránke spasimohranu.rs je možnosť stiahnuť si bezplatnú aplikáciu Eat Me App, ktorá dokáže posielať upozornenia, že sa blíži dátum spotreby potravín, ktoré máme v dome.

„Spotrebitelia nie sú dostatočne informovaní o rozsahu problému plytvania potravinami v domácnostiach. V Srbsku sa ročne vyhodí až 83 kg potravín na obyvateľa, čo je o 9 kg viac ako svetový priemer,“ povedala spoluzakladateľka aplikácie Eat Me App Aleksandra Lazovićová-Lonningenová.

Željko Mitkovski z Nadácie Ana i Vlade Divac hodnotí, že plytvanie potravinami celosvetovo produkuje od 8 do 10 percent emisií skleníkových plynov. Uprednostňovanie redukcie plytvania potravinami na všetkých úrovniach vidí ako rozhodujúce pre zníženie negatívneho vplyvu na planétu. „To môže byť jedným z najúčinnejších riešení v oblasti klímy, ktoré môžeme rýchlo implementovať, ak sa zjednotíme vo vzdelávaní a spôsoboch, ako predchádzať plytvaniu potravinami, čo robíme prostredníctvom kampane“, povedal Mitkovski a doložil, že by podľa analýzy Koalície pre charitu v prípade zrušenia DPH potravinové dary vzrástli o 160 miliónov na ročnej báze.

Koalícia pre charitu vyzýva spoločnosti bez ohľadu na to, či pochádzajú z potravinárskeho sektoru, obchodu či iných sektorov, zapojiť sa do akcie – buď darovaním jedla alebo peňazí na nákup potravinových balíčkov, pridelením reklamnej plochy, zrušením bankových provízií, prepravou jedla, darovaním chladničky, alebo darovaním IT riešenia na správu zásob potravín.