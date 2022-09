Združenie Inžinieri ochrany životného prostredia pokračuje v akcii výmeny odpadového papiera za sadenice kvetov a stromov.

Výmena bude prebiehať na plató pred Športovo-podnikateľským strediskom (SPENS) v piatok 16. septembra (od 8.00 do 19.30 h) a v sobotu 17. septembra (od 8.00 do 14.00 h), ako aj 7. a 8. októbra od 8.00 do 19.30, resp. 14.00 h. Každý, kto prinesie 10 kg odpadového papiera, dostane sadenicu kvetov a za 60 kg papiera dostane sadenicu stromu.

Počas prvej akcie, ktorá bola minulý týždeň, vyzbierali viac ako 1,2 tony papiera.

Z toho združenia pripomínajú, že recykláciou iba 1 tony odpadového papiera sa ušetrí 32-tisíc litrov vody potrebnej na výrobu a znižujú sa emisie škodlivých plynov o približne 70 %. Aby sa pokryli papierové potreby priemernej domácnosti, ročne sa vyrúbe 6 stromov.

„Recyklujme odpadový papier a vysádzajme každý rok nové stromy, aby sme zachránili lesy a čerstvý vzduch,” odkazujú zo združenia.