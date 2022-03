Ligurček lekársky (lat. Levisticum officinale, srb. selen) pochádza z východného Stredozemia. Pre svoju silnú arómu je často nazývaný aj zelené maggi. Patrí do čeľade mrkvovitých (Apiaceae). Pri správnom pestovaní môže vyrásť až do dvojmetrovej výšky. Najvyššia koncentrácia éterického oleja je v semenách, koreňoch a listoch. Chuť je veľmi podobná zeleru.

Pestovanie

Ligurček lekársky sa pestuje priamym výsevom semena, z predpestovanej priesady alebo vegetatívne – odrezkami podzemku. Priamy výsev sa robí v období marec – apríl alebo na jeseň (september až október) do riadkov vzdialených od seba 0,60 m, alebo po 5 – 6 semien do hniezd na vzdialenosť 0,50 x 0,50 m, do hĺbky 10 mm s prekrytím a jemným pritlačením pôdy. Semeno veľmi pomaly klíči, preto sa odporúča vysievať spolu s rýchlorastúcou značkovacou rastlinou. Vzídené rastliny sa vyjednotia tak, že sa v riadkoch nechajú silné jedince na vzdialenosť 0,40 m. V hniezdach sa nechávajú len najsilnejšie jedince (3 – 4 kusy).

Pri pestovaní z priesad semeno vysievame v marci. Až do vyklíčenia udržujeme pôdu vlhkú. Po vzídení začíname s opatrným otužovaním. Silné priesady sadíme do záhrady v júni do sponu 0,45 x 0,45 m.

Vegetatívne pestovanie zo staršej kultúry (trojročnej) sa pri jesennom zbere koreňov robí tak, že použijeme na rozmnožovanie nevhodné tenšie pakoreňové odnože s pukmi a očkami s kúskom koreňa. Vysádzame ich v septembri – októbri alebo na jar v marci – apríli do riadkov v spone 0,50 m do hĺbky 60 – 80 mm. Pestovanie ligurčeka z pukov je ľahšie a menej namáhavé, rastlina pučí rýchlejšie a silnejšie.

Neznáša premokrené a ťažké pôdy

Ligurček vyžaduje pri klíčení dostatok vlahy a pri raste v období sucha častejšie polievanie. Darí sa mu v bežnej záhradnej pôde najlepšie s dostatkom živín podporujúcich rast. V ťažkých a mokrých pôdach sa mu dariť nebude. Nie je náročný na závlahu, iba pri dlhšie trvajúcom suchu ho musíme zalievať. Vhodným stanoviskom je polotienisté miesto, no neprekáža mu ani slnko. Ak je to možné, ligurček nevysádzame na stanovisko po ďalších mrkvovitých rastlinách (mrkva, petržlen, zeler, kôpor alebo koriander). Predídeme tak šíreniu chorôb mrkvovitých rastlín. Ligurček rastie na jednom mieste niekoľko rokov. Je odolný voči mrazom, dobre prezimuje.

Zber

Ideálne obdobie pre zber listov je koniec júna a začiatok júla. Čerstvé listy môžeme nasekať na drobno a zamraziť alebo usušiť a uskladniť. Čerstvý ligurček môžeme uchovávať aj v pohári s vodou, aby nezvädol. Pekne nám prevonia celú kuchyňu.