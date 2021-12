Určite väčšina z nás má doma aspoň jedného pichľavého krásavca a určite sa už viacerým stalo, že im vyhynul. Musíme si uvedomiť, že tieto rastlinky výraznejšie, než iné kvety potrebujú slnko. Bez neho len máloktorý vykvitne.

Pretože v zime je svetla málo, musíme ich vegetáciu zastaviť, inak sa budú vyťahovať, pletivo nevyzreje a hrozí, že začnú hniť a zahynú. Preto by sme ich v tomto období nemali už vôbec zalievať a neposkytnúť im ani kvapku vody približne až do marca.

Pri nedostaku vody sa kaktusy môžu mierne zvraštiť, no zálievkou na jar sa to napraví. Na zimu by sme ich mali umiestniť do studenej a suchej miestnosti. Sú druhy, ktoré si vyžadujú veľmi chladné zimovanie pri teplotách päť až osem stupňov, iné vyžadujú teplotu okolo dvanásť stupňov. Ak nemôžeme zimovať obidve skupiny oddelene, volíme kompromisnú teplotu desať stupňov. Ukladáme ich na svetlom mieste.

V núdzi však môžeme kaktusy uložiť do úplnej tmy. Rastliny necháme v kvetináčoch alebo miskách, ak máme málo priestoru, môžeme ich z kvetináčov vybrať. Očistíme korene od substrátu, rastliny zabalíme do papiera a uložíme do debničky. Aj takéto podmienky sú pre kaktusy lepšie, než ich umiestnenie v teplej izbe.







ADVERTISEMENT

Počas zimy občas skontrolujeme ich stav. Odstránime vyhynuté exempláre a ak objavíme škodcu, tak ich ošetríme. Kaktusy v zime obyčajne napádajú červy, ktoré sa v suchom prostredí rýchlo rozmnožujú.

Nesprávne prezimovanie kaktusov a sukulentov

Prezimovanie kaktusov a sukulentov v tmavej miestnosti v kombinácii s vysokou teplotou a pravidelným prísunom vody je pre ne úplne nevhodné. V týchto podmienkach sú rastlinky v raste a pri nedostatku svetla sa nám začnú deformovať, rastový vrchol pri kaktusoch zbledne a neprirodzene sa zúži, čo má za následok aj neochotu takto pestovaných rastlín kvitnúť. Nesprávne prezimované rastliny sú náchylnejšie tiež na rôzne choroby a škodcov.