Celé vedenie obecného výboru strany Zavetnici sa dnes pripojilo k Srbskej pokrokovej strane – k obecnému výboru v Starej Pazove. Oficiálne toto verejnosti v príhovore na usporiadanej tlačovke v miestnostiach OV SPS (SNS) uviedol bývalý člen Výkonného výboru a bývalý predseda tejto strany Miroslav Nestorović.

– V čase, keď je naša krajina pod veľkým tlakom vzdať sa Kosova a Metóchie, sa ukázalo, že len jeden muž, prezident Srbska Aleksandar Vučić, môže a vie bojovať za záujmy našej vlasti. Pri sledovaní politiky, ktorú realizuje, sme si dnes, bývalí členovia Srbskej strany Zavetnici, uvedomili, že sa nechceme podieľať na tom, s čím zásadne nesúhlasíme, preto sme dnes tu, – vyhlásil M. Nestorović, ktorý ešte s 15 členmi obecného výboru tejto strany sa stali členmi OV SPS Stará Pazova.

– Ako už mnohokrát doteraz, sme svedkami vstupu mladých ľudí do Srbskej pokrokovej strany, tak aj tentoraz do našich radov prichádza náš spoluobčan M. Nestorović, ktorý si je vedomý správnej politiky Aleksandra Vučića a zapája sa do nášho obecného výboru a do našej práce so svojimi rovnako zmýšľajúcimi kolegami. Dúfame, že budeme pekne spolupracovať, predovšetkým v záujme občanov Obce Stará Pazova, ale aj v záujme všetkých občanov Srbska, aby sme spoločným vystúpením všetkých politických aktérov v Srbsku teraz, keď sú rozhodujúce časy pre našu vlasť, pomohli prezidentovi Vučićovi v rokovaniach, neuznať Kosovo a Metóchiu, – povedal okrem iného na tlačovke Đorđe Radinović, predseda OV SPS Stará Pazova.

Ako Nestorović vyhlásil, má mnoho rovnako zmýšľajúcich ľudí, s ktorými je ako člen výkonnej rady v pravidelnom kontakte, a očakáva, že v ďalšom období sa jeho ďalší kolegovia rozhodnú týmto rovnakým spôsobom konkrétne podporiť politiku prezidenta Aleksandra Vućiča v jeho boji za Srbsko.