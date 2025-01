Kľúčové zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľov sa týkajú nakupovania cez internet a ochranu údajov o osobnosti. Zo združení, ktoré sa zaoberajú ochranou práva spotrebiteľov, poukazujú, že je neuctievanie zákona to najhoršie aj v základnej oblasti ochrany spotrebiteľov, ako aj systému ako celku.

Nakupovanie cez internet je v expanzii. Podľa údajov Národnej banky Srbska v porovnaní s minulým rokom v druhom trimestri 2024 online nakupovanie je zvýšené o 35 percent, len keď ide o platbu kartami. A práve je nakupovanie cez internet oblasť, ktorá bude zahrnutá zahlásenými zákonnými zmenami.

Z týchto združení poukazujú aj na ďalší problém a sú to podvody, ktoré sa dejú počas online nakupovania, napriek tomu, že sa v posledných rokoch zvýšila informovanosť a zodpovednosť spotrebiteľov.

V rámci zahlásených zmien zákona o ochrane spotrebiteľov by sa mali implementovať aj tri direktívy Európskej únie, medziiným by sa mala zabezpečiť transparentnosť a zvýšené opatrenia dozoru pri určovaní cien pri nakupovaní cez internet, potom zosúladenie tovaru so zmluvou, ako aj práva spotrebiteľov pri používaní údajne bezplatných online služieb.

Zdroj: rtv.rs