Keby sa Liga majstrov stále hrala podľa starého formátu, počas tohto týždňa by vyvrcholila jej skupinová fáza. Zápasy v nej na programe budú aj dnes a v stredu, ale ligová fáza pokračovať bude aj po nich.

Neraz spomenutý nový formát znamená, že záverečné dve kolá súťaže pred eliminačnými duelmi budeme sledovať v januári. Deväť zápasov na programe je dnes v rámci 6. kola a pozostávajúcich deväť sa hrať bude teda zajtra. Medzi nimi bude aj duel AC Miláno – Crvena zvezda.

Belehradčania tak pre náhodnú zhodu okolností v tejto sezóne, v Lige majstrov dvakrát smerujú do talianskeho veľkomesta a na štadión San Siro. V druhom kole proti Interu sa nepreslávili a zažili ťažkú prehru výsledkom 0 : 4. Veľkým favoritom aj tentoraz bude taliansky klub, ďalší milánsky velikán, a pred naším šampiónom je veľká výzva.

Crvena zvezda stále má šancu na postup do eliminačných kôl, ale je situácia príliš ťažká a nepríjemná. Získala tri body z možných 15 a presne o tri body má menej, ako posledný celok, ktorý sa momentálne nachádza na mieste garantujúcom postup. Je to Real Madrid, ktorý v novom formáte nezažiaril, ale by bolo ohromným prekvapením a pre Kráľovský klub katastrofou, keby sa im nepodarilo postúpiť.

Z dnešných zápasov treba zdôrazniť duel v Záhrebe, v ktorom sa stretnú Dinamo a škótsky Celtic. Pre obidve mužstvá toto stretnutie môže byť osudové a môže ich potenciálne usmerniť už teraz najmenej do play-in. Chorvátsky predstaviteľ má 7 bodov, Celtic o bod viac a prípadný triumf ktoréhokoľvek klubu by bol veľkým pokladom pred záverečnými zápasmi. Dinamo sa po katastrofe na štarte a prehre 2 : 9 proti Bayernu stabilizovalo a proti objektívne menším klubom využilo svoju šancu. Porazilo RB Salzburg a Slovan, remizovalo s Monacom a postup ďalej by bol celkom zaslúžený.

Spomenutý Real Madrid nemá ľahkú úlohu. V Taliansku sa dnes stretne s Atalantou, ktorá hrá veľmi dobre a klub z mesta Bergamo je na vysokej piatej priečke. V Lige majstrov v tejto sezóne Atalanta ešte neprehrala a ďalší bod, resp. tri by im garantovali postup. Situáciu zachraňovať musia aj PSG proti RB Salzburgu za chotárom, tiež Bayern Mníchov proti Shaktharu.

Crvena zvezda znovu v Miláne

Ako sme spomenuli, Crvena zvezda vystúpi v stredu. Zápas s AC Milánom je na programe o 21.00 h a v radoch belehradského klubu nevystúpia dvaja dosť dôležití hráči, brankár Glazer, ako aj stredopoliar Olayinka. Marko Ilić dobre nahradil izraelského brankára a zdá sa, že je možno aj lepším výberom.

Oslabené bude aj AC Miláno, lebo pre zranenia k dispozícii nebudú Bennacer, Florenzi a Pulišić, ktorý skóroval proti Slovanu v Bratislave.

V závislosti od toho, ako Crvena zvezda pochodí v Taliansku, budú sa robiť kalkulácie. Eventuálna prehra asi bude znamenať, že posledné dva zápasy už viac-menej budú revuálne, ale bod či prípadné tri by situáciu celkom otočili. Po tomto dueli Crvena zvezda do Vianoc zohrá ešte len tri zápasy v rámci Superligy Srbska, a potom nasledovať bude zimná prestávka, takže na ďalšie vystúpenie, ktoré tiež bude v Lige majstrov, sa čakať bude celý mesiac.

Belehradčania vtedy na domácej pôde uvítajú holandský PSV, kým zápas posledného kola ligovej fázy náš predstaviteľ zohrá za chotárom 29. januára so švajčiarskym klubom Young Boys.