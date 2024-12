Škótska rocková skupina Primal Scream po ôsmich rokoch vydala nový album s názvom Come Ahead. V piesňach štýlovo prevládajú funk, soul a disco s nádychom 70. rokov minulého storočia a vydanie nadišlo na prevažne pozitívne ohlasy hudobnej kritiky.

Spevák Bobby Gillespie a gitarista Andrew Innes tvoria dnešné jadro Primal Scream, ale v nahrávaní albumu Come Ahead sa zúčastnili mnohí ďalší hudobníci. Medzi recenzentmi vládne mienka, že tento album síce neprináša nič nové, čo sme v hudbe Primal Scream doteraz už nepočuli, avšak ide o nadostač kvalitné piesne, ktoré oslovia tak doterajších fanúšikov, ako aj mladé generácie, ktoré až teraz objavujú tento band.

Zvukovú produkciu mal na starosti David Holmes, známy írsky DJ a skladateľ, autor úspešných filmových soundtracks. Nateraz boli nahrané videá k dvom skladbám z tohto albumu: Ready To Go Home a The Centre Cannot Hold.