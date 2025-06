Kultový anglický band The Sisters of Mercy bude po trinástich rokoch znovu koncertovať v Belehrade, a to 24. júla v priestore Hangar. Obecenstvo si tak znovu bude môcť užiť vystúpenie tejto skupiny, ktorá významne vplývala na hudobné žánre, akými sú gothic rock, darkwave a industrial rock.

Skupinu v roku 1980 v meste Leeds založili spevák Andrew Eldritch (ktorý je jediným členom skupiny od jej založenia až dodnes) a gitarista Gary Marx. Názov skupiny bol inšpirovaný skladbou Sisters of Mercy z debutového albumu Leonarda Cohena. V prvých rokoch pôsobili ako undergroundová kapela a vydali niekoľko singlov a minialbumov vo vlastnom vydavateľstve Merciful Release.

Nárast popularity The Sisters of Mercy sa začal v polovici 80. rokov dvadsiateho storočia, keď vydali prvý album First and Last and Always (1985). Avšak onedlho potom dvaja členovia opustili skupinu (boli to Craig Adams a Wayne Hussey, ktorí vtedy formovali skupinu The Mission), čo zapríčinilo prestávku v činnosti The Sisters of Mercy. Už nasledujúci album Floodland (1987) dosiahol veľký úspech (najmä skladby This Corrosion, Dominion a Lucretia My Reflection) a v jeho nahrávaní sa ako nová členka bandu zúčastnila charizmatická basgitaristka Patricia Morrisonová.

Popularita vyvrcholila začiatkom 90. rokov vydaním tretieho albumu Vision Thing (1990), z ktorého vynikli piesne More a Doctor Jeep. Je zaujímavé, že ten album je vlastne posledným dlhohrajúcim štúdiovým albumom v diskografii tejto skupiny, ktorá prestala vydávať nové albumy z dôvodu problematického vzťahu s vydavateľstvom East West Records. V roku 1992 však zverejnili novú verziu piesne Temple of Love, ktorá sa stala veľkým hitom a v jej nahrávaní sa zúčastnila aj izraelská speváčka Ofra Haza (1957 – 2000).

The Sisters of Mercy v ďalších rokoch pokračovali v koncertovaní a napriek častým zmenám zostavy vystupujú na rôznych hudobných festivaloch aj v 21. storočí. V dnešnom zložení skupiny, vedľa frontmana Andrewa Eldritcha, sú ešte aj Ben Christo (Diamond Black, ex Night by Night), Kai (Esprit D’Air) a Chris Catalyst (Eureka Machines).

Povráva sa, že The Sisters of Mercy uvažujú o nahrávaní nového albumu, lebo v repertoári majú viacero nových skladieb. Nateraz si však tieto ich nové kusy možno vypočuť iba na živých vystúpeniach. A najbližšou príležitosťou pre fanúšikov v Srbsku bude júlový koncert v Belehrade.