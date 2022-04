V katarskom hlavnom meste Dauha dnes prebiehal žreb skupín záverečného turnaja 22. futbalových majstrovstiev sveta. Pre nás je najdôležitejšou správou, že sa Srbsko dostalo do skupiny G, v ktorej súťažiť bude so selekciami Brazílie, Švajčiarska a Kamerunu.

Takmer je neuveriteľné, že loptičky pri losovaní do jednej skupiny spojili tri reprezentácie, ktoré v tej istej skupine hrali aj pred štyrmi rokmi v Rusku. Aj vtedy za súperov naša reprezentácia mala Brazíliu a Švajčiarsko a pri tejto príležitosti namiesto Kostariky nám priradili Kamerun.

Srbsko pri losovaní bolo v treťom klobúku a žreb nám priradil pozíciu G2, čo znamená, že Mundial 24. novembra otvoríme zápasom proti Brazílii. V druhom kole sa Srbsko stretne s Kamerunom 28. novembra, kým zápasy v skupine uzavrieme 2. decembra stretnutím so Švajčiarskom.

Proti Brazílii a proti Švajčiarsku sme na MS 2018 v Rusku prehrali a zvlášť nám v spomienkach zostal zápas so Švajčiarskom, v ktorom sme druhý gól prijali v poslednej minúte a po tom, ako nemecký rozhodca Felix Brych nedopískal čistú penaltu.

Teraz budeme mať príležitosť na opravnú a máme nádej, že výsledok bude iný v porovnaní so scenárom z Ruska.

Zaujímavo, ale krátko po skončení žrebu bola práve skupina G ohodnotená, ako jedna z najťažších s ohľadom na kvalitu reprezentácií, ktoré sa do nej dostali.

Žreb ostatných skupín

V skupine A sú hostiteľ Katar, tiež Ekvádor, Senegal a Holandsko. Práve zápas Katar – Ekvádor aj otvorí tohtoročný Mundial, kým v prvý deň podujatia budeme sledovať aj ďalšie tri zápasy – Senegal – Holandsko zo skupiny A, tiež duely Anglicko – Irán a USA – víťaz UEFA play-off (v ktorom sú Wales, Škótsko a Ukrajina) v skupine B.

Do skupiny C sa dostali Argentína, Saudská Arábia, Mexiko a Poľsko, v skupine D sú aktuálny majster sveta Francúzsko, víťaz interkontinentálneho play-off (Peru – Austrália/Spojené arabské emiráty), Dánsko a Tunisko.

V skupine E na tohtoročnom šampionáte sveta zohrajú Španielsko, Kostarika/Nový Zéland, Nemecko a Japonsko, v skupine F sú Belgicko, Kanada, Maroko a Chorvátsko.

Skupinu G, v ktorej je naša reprezentácia, sme už predstavili a zaujímať by nás zvlášť mala aj posledná skupina H. V prípade postupu do osemfinále by naša selekcia totiž smerovala na jednu z reprezentácií, ktoré obsadia prvé dve miesta práve v tejto skupine. Do nej sú zaradené selekcie Portugalska, Ghany, Uruguaja a Južnej Kórey.

Skupiny sú teda vylosované a pred trénerom Draganom Stojkovićom a jeho zverencami je obdobie, ktoré treba využiť na adekvátne prípravy. Nezabúdajme ani na to, že pred jesenným Mundialom bude Srbsko hrať aj zápasy Ligy národov – štyri v júni a dva v septembri. Aj túto súťaž treba využiť na rozohrávanie, keďže je prioritným turnajom, samozrejme, Mundial v Katare.

Ten sa hrať bude od 21. novembra do 18. decembra. Po jeho začiatok zostalo trochu viac ako pol roka.