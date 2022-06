Múzeum vojvodinských Slovákov v roku jubilea našej prvej akademickej maliarky prichystalo nové dielne pre deti vo veku od 9 do 14 rokov. Tento raz nesú pomenovanie Zuzkino divadlo maľované a trvali v dňoch minulého víkendu od piatka do nedele. Viedla ich Monika Necpálová.

„Tohto roku oslavujeme 125 rokov od narodenia Zuzky Medveďovej a spolu s Monikou Necpálovou sme si povedali, že by bolo super, aby sme aj dielne pre deti organizovali v tom duchu. Pravda, vždy sa inšpirujeme prácami Zuzky Medveďovej alebo jej životopisom, kde študovala, kde žila, čo maľovala, kde vystavovala a tak sme si to aj tento raz začali. Aby si to deti aj zapamätali a aby im to bolo zrozumiteľné a pritom sa dobre zabavili. Ide o výtvarnícko-divadelnú dielňu. Prihlásili sa nám deti aj nové, ale aj tie, ktoré sme mali na dielňach aj v minulých rokoch. Na úvod sme si natlačili Zuzkine kresby, ktoré sú vynikajúce, a z toho sa inšpirujeme, robíme scénky, pantomimické hry. Takto sa učíme a spoznávame tieto olejomaľby a k tomu aj deti budú skicovať vlastné kresby na motívy Zuzkiných obrazov,“ povedala nám na úvod riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová-Pintírová.

Zastavili sme sa v galérii nielen na začiatku, ale sme sledovali priebeh dielní až do ich konca a samotnú školiteľku Moniku Necpálovú sme sa pýtali ak sa jej pracovalo v Petrovci.

„Zuzkino divadlo maľované sa naozaj ukazuje ako dobré a zaujímavé divadlo, lebo cez divadelnú scénku, ktorú sme pripravili počas dielne, s deťmi skutočne prechádzame miestami, krajinami, kde Zuzka Medveďová pôsobila, alebo ktoré znamenali niečo v jej živote. Sú to Báčsky Petrovec, Berlín, Praha, Slovensko…,“ zdôverila sa Monika a konkretizovala to slovami:

„Skupinka pracovala usilovne, boli plní energie a keďže sme začali stavať scénku cez pohybové divadlo, cez pohybové etudy, tak som až prekvapená ako sa pohybovo otvorili. A hlavne preto, že aj v škole je taká tendencia a vieme, že veľakrát treba sedieť a treba dávať pozor. Na dielňach detí prítomných na neformálnom vzdelávaní sa snažíme spolu s účastníkmi rozvinúť práve to druhé: ako sa hýbať, ako byť sám kreatívny, ako si sám dovoliť nejaké veci, zároveň ako pracovať potom lepšie aj v rámci celej skupiny.

Výsledkom spolupráce Moniky Necpálovej s MVS je samotná dielňa. Čiže, celý proces, ktorý prebieha v rámci dielní, je najdôležitejšou časťou projektu, a tuná deti získavajú zručnosti v rámci vyjadrovania sa o nejakej osobnosti výtvarného umenia cez divadelné metódy.

Tejto skupinke detí sa podarilo pripraviť aj scénku o živote Zuzky Medveďovej, ktorá prechádza, putuje a spoznáva rôzne krajiny sveta. Prezentovali nám ju na záver svojho „školenia sa“. Deti sa naplno vžili do jej putovania za umením. Každý z účastníkov mal možnosť autenticky pristúpiť k Zuzke, tak ako ju vo svojom veku v rámci všetkých svojich vedomostí vedel pochopiť.